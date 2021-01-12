Цены на газ и свет для населения: в Слуге народа раскрыли новые планы властей

Власти будут искать механизмы снижения тарифов на коммунальные услуги - Корниенко / УНИАН

Власти рассматривают возможность принятия ряда шагов, направленных на изменение тарифов на электроэнергию и газ для населения. Должно пройти еще одно заседание, где будут изучаться конкретные механизмы снижения цен для украинцев. К реализации данного вопроса существуют разные подходы, которые нуждаются в уточнении.

Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко изданию Страна.UA, комментируя итоги совещания депутатов от пропрезидентской парламентской фракции с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о министра энергетики Юрием Витренко и главой Нафтогаза Андреем Коболевым.

По словам политика, стороны обсудили несколько вариантов, которые направлены на снижение цен на газ и электроэнергию для населения, однако найти компромиссное решение пока не удалось. Также отдельно говорили о ситуации с льготами на электроснабжение для городов в 30 км от АЭС и проблемой льготного обеспечения для людей, использующих электроотопление.Читайте такжеВ Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду

"По всем позициям есть видение профильного министерства и и.о. министра Витренко, есть видение "Нефтегаза" по газовой ситуации, есть видение Кабмина по электроэнергии. Все эти вещи нуждаются в дополнительной консультации, потому что вопрос зависит от регулятора НКРЭКУ, который не присутствовал на совещании. Есть также вопросы, к обсуждению которых может присоединяться Антимонопольный комитет", - отметил Корниенко.

Кроме того, руководитель Слуги народа напомнил, что в 18:00 12 января пройдет еще одно заседание, в рамках которого чиновники проработают конкретный план реализации механизмов по снижению тарифов.

"В 18:00 состоится совещание у премьера при участии главы профильного комитета, Витренко, Коболева. Они будут искать конкретный механизм, чтобы снизить цену. Элементы этого плана известны, и ваше издание о них писало. Это жесткое ограничение цены надбавки на транспортировку, ограничение надбавки дополнительно к оптовой цене, и фиксированый процент от стоимости на транспортировку", - добавил политик.Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку

Что касается вариантов разрешения ситуации, Корниенко акцентировал внимание на том, что предложение Витренко является самым оптимальным, тогда как вариант Нафтогаза предполагает ряд проблем. Однако итоговая реализация таких планов зависит от позиции НКРЭКУ и Антимонопольного комитета.

"Вариант господина Витренко пока выглядит наиболее приемлемым. Его можно быстрее выполнить без сложностей. А вариант "Нефтегаза" предусматривает определённые действия, которые быстро не выполняются. Опять-таки к этим вариантам нужно добавить обсуждение при участии НКРЭКУ, Антимонопольного комитета, а потом принимать решение", - отметил Корниенко.

Напоследок политик подчеркнул, что государство ищет приемлемый вариант урегулирования с ситуациями с ЖКХ-тарифами, который устроить МВФ и украинских граждан. Первые результаты по данному вопросу должны появиться уже до конца этой недели.Читайте такжеВзлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидий

Тарифы на коммуналку в Украине