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Цены на топливо и алкоголь резко взлетят: Кабмин предлагает повысить акцизы

Руслана Заклинская
22 марта 2024, 19:54
В Украине планируют увеличить размер ставок акцизного налога для алкоголя и топлива, чтобы привести их в соответствие с нормами ЕС.
Цены на топливо и алкоголь резко взлетят: Кабмин предлагает повысить акцизы
В Украине повысятся цены на бензин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабмин на своем заседании одобрил законопроект, которым повышается акциз на топливо. Нардепы планируют с 1 июля повысить акцизы на алкоголь и бензин, чтобы привести их в соответствие с нормами ЕС. Об этом сообщили представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук и Минфин Украины.

"Пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза, что является сейчас актуальным, учитывая получение Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС", - говорится в сообщении Минфина.

На заседании Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога". Согласно ему, в Украине планируют увеличить размер ставок акцизного налога для алкоголя и топлива. В этом году акциз на бензин подорожает на 29,1 евро, дизельное топливо - на 38,1 евро, а сжиженный газ - на 3,6 евро за 1 тыс. литров.

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Мельничук пояснил, что законопроект предлагает:

  • дать определение термина "промежуточные продукты" в соответствии с директивой Nº 92/83/ЕЭС;
  • увеличить размер ставки акцизного налога для промежуточных продуктов с 8,42 до 12,23 гривен за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть до уровня размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные;
  • установить новые размеры ставок акцизного налога на топливо с учетом их минимального уровня, предусмотренного директивой 2003/96/ЕС, которые вступят в силу с 01.01.2028.

В то же время законопроект предусматривает ежегодное увеличение ставок с 1 июля 2024 года до 31 января 2027 года. В Минфине утверждают, что эти меры должны обеспечить дополнительные поступления в госбюджет, которые направят на поддержку сектора безопасности и обороны:

  • от операций по реализации горючего - на 1,6 миллиарда гривен в среднем за месяц. Из них 1,3 миллиарда от акцизного налога и 292 миллиона гривен от налога на добавленную стоимость;

  • от операций по реализации промежуточных продуктов - 4,5 миллиона гривен в месяц от акцизного налога (расчет сделан с учетом объемов реализации, предусмотренных в Госбюджете на 2024 год).

Однако окончательное решение зависит от того, утвердит ли законопроект Верховная Рада.

Что такое акциз?

Акциз - одна из разновидностей осуществляемых государством налогов (сборов), не связанных с получением прибыли предпринимателем (товаропроизводителем, торговцем). Это - самые распространенные государственные косвенные (побочные) налоги (сборы) на определенные продукты массового спроса (предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, ценные металлы и прочее), которые взимают с производителей или продавцов товаров. Акциз включается в цену товара, которую платит потребитель товара, а его размер и сумма взимаются в государственный или местный бюджет, пишет Википедия.

Рост цен в Украине

Как сообщал Главред, подорожание бензина и дизельного топлива на 10-20 копеек может произойти на этой неделе, хотя на оптовом рынке цены держатся стабильными из-за конкуренции. Цены на автогаз также остаются стабильными, поскольку ожидаются поставки дешевого российского ресурса.

Также по данным Государственной службы статистики Украины, стоимость коммунальных услуг в стране увеличилась на 12,7% с февраля 2023 по февраль 2024 года. В частности, электроэнергия подорожала на 69,7%, а услуги по уборке мусора и управления многоквартирными домами выросли на 4,5% и 4,2% соответственно.

Кроме этого, цены на белокочанную капусту в Украине на 26%, до 8-12 грн/кг. Нехватка продукта на рынке, вместе с возросшим спросом, приводит к подорожанию. Украинские производители объясняют это сезонными факторами и уменьшением предложения некондиционной капусты

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