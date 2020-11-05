Часть Киева останется без света: что случилось и когда вернут

Речь идет о части левого берега столицы.
Киев сегодня обесточат – частично и временно. Речь идет о части левого берега столицы, где мужчина забрался на высоковольтную опору электропередач.
"Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору. Чтобы безопасно снять человека с электроопоры, необходимо обесточить оборудование. Это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", – сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Покорять вершины электроопор "герой" решил на столичных Позняках, уточняет Киев Оперативный.
В КГГА заверили, что электричество жителям города вернут, как только удастся снять нарушителя с электроопоры.
Куда звонить, если нет света: Киев 2020
Главные номера – 1588 и (044) 202-15-88. После этого исправлением проблемы должны заняться специалисты ПАТ Киевэнерго.
Новости Киева: что сообщалось ранее
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