Часть Киева закрыли для водителей и сделали пешеходной зоной

Бессарабка / wikipedia.org

Часть Киева стал исключительно пешеходной зоной. Речь идет о Бессарабском проезде, сообщил в Facebook бывший заместителя главы КГГА Александр Густелев.

"С сегодняшнего дня Бессарабский проезд становится пешеходной зоной! В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде", - отметил экс-чиновник.

По его словам, движение автотранспорта от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной будет возможно только через улицу Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

Кроме того, на улице Бассейной от улицы Павла Скоропадского к Бессарабской площади уже работают над созданием новой дополнительной парковки.

Также известно, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной будет доступен в ночное время. Однако только для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.

Реклама

Как пишет Википедиа, Бессарабка - этл историческая местность в Шевченковском районе города Киева. Там расположена Бессарабская площадь. Известна с конца XVIII столетия, когда там был открыт мощный водный источник, построен бассейн, а со временем возник базар. В конце XVIII - начале XIX вв. на Бессарабке располагалась конная почтовая станция.

А свое название она получила от большого количества бродячих людей, которые селились в трущобах поблизости от Крутого спуска.

Эти люди и получили у киевлян прозвище "бессарабы" ("басарабы").

Но есть и другая версия происхождения этого названия. Оно может происходить от переселенцев из Бессарабии (Молдавии) и юга Малороссии, которые торговали там.

В 1910 - 1912 на Бессарабке был построен Бессарабский рынок с торговой площадью 896 кв.м. Он считается одним из самых дорогих рынков Киева.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в очередной раз удивил скандальным заявлением. Оказывается, народный избранник вовсе не ориентируется в нынешних ценах в Украине.

Хотя за продуктами ходит на самый дорогой в столице Бессарабский рынок. Но, по словам Тищенко, находит там довольно доступные по ценам продукты.