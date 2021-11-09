Часть Киева закрыли для водителей и сделали пешеходной зоной

Бессарабский проезд в центре Киева стал пешеходной зоной.
Часть Киева стал исключительно пешеходной зоной. Речь идет о Бессарабском проезде, сообщил в Facebook бывший заместителя главы КГГА Александр Густелев.
"С сегодняшнего дня Бессарабский проезд становится пешеходной зоной! В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде", - отметил экс-чиновник.
По его словам, движение автотранспорта от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной будет возможно только через улицу Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.
Кроме того, на улице Бассейной от улицы Павла Скоропадского к Бессарабской площади уже работают над созданием новой дополнительной парковки.
Также известно, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной будет доступен в ночное время. Однако только для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.
Как пишет Википедиа, Бессарабка - этл историческая местность в Шевченковском районе города Киева. Там расположена Бессарабская площадь. Известна с конца XVIII столетия, когда там был открыт мощный водный источник, построен бассейн, а со временем возник базар. В конце XVIII - начале XIX вв. на Бессарабке располагалась конная почтовая станция.
А свое название она получила от большого количества бродячих людей, которые селились в трущобах поблизости от Крутого спуска.
Эти люди и получили у киевлян прозвище "бессарабы" ("басарабы").
Но есть и другая версия происхождения этого названия. Оно может происходить от переселенцев из Бессарабии (Молдавии) и юга Малороссии, которые торговали там.
В 1910 - 1912 на Бессарабке был построен Бессарабский рынок с торговой площадью 896 кв.м. Он считается одним из самых дорогих рынков Киева.
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в очередной раз удивил скандальным заявлением. Оказывается, народный избранник вовсе не ориентируется в нынешних ценах в Украине.
Хотя за продуктами ходит на самый дорогой в столице Бессарабский рынок. Но, по словам Тищенко, находит там довольно доступные по ценам продукты.