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Чем обернется для украинцев неявка по повестке: адвокат предупредила о штрафах

Анна Косик
24 октября 2024, 11:51
694
На военнообязанных не будут накладывать штраф автоматически после возвращения повестки в ТЦК.
Чем обернется для украинцев неявка по повестке: адвокат предупредила о штрафах
Несмотря на то, что повестка может быть не принята, считается, что лицо было надлежащим образом оповещено о ней / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

О чем сказала Карплюк:

  • Автоматических штрафов за непринятые повестки не предусмотрено
  • Постановление о штрафе граждане будут получать не сразу
  • У украинцев будет возможность обжаловать штраф в суде

В Украине начали рассылать повестки через почтовую службу. Однако не все украинцы забирают их, поэтому письма с повестками возвращаются в ТЦК и СП. В интервью Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк рассказала, чем это обернется для военнообязанных.

По ее словам, не идет речь об автоматическом наложении штрафа за непринятую повестку, хотя и будет считаться, что лицо было оповещено должным образом, независимо от того, отказалось ли оно или просто не получило повестку.

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"Если лицо не явилось в ТЦК в определенную в повестке дня дату (потому что оно в принципе и не знало, что должно было явиться), после этого в ТЦК и СП формируют материалы дела об административном правонарушении, и руководитель ТЦК и СП наделен полномочиями составлять постановление о таком правонарушении", - говорит Карплюк.

Сведения об этом будут постепенно обрабатывать, а после подписания финального варианта постановления руководителем ТЦК и СП будет наложено административное взыскание за правонарушение в течение трех месяцев, но не позднее года со дня его обнаружения.

"Далее это постановление будут отправлять по адресу регистрации, где должно было бы проживать это лицо. И после этого дается 15 дней со дня вручения для добровольного исполнения этого постановления - уплаты штрафа", - пояснила адвокат.

Украинцы, в отношении которых будет создано такое постановление, будут иметь возможность обжаловать его в суде по нескольким причинам, например, из-за ненадлежащего оформления постановления. Тогда суд будет решать, будет ли лицо платить штраф.

"Если все-таки человек не узнал о постановлении, не обжаловал его в суде, не оплатил добровольно, и постановление было передано на принудительное исполнение в органы государственной исполнительной службы, то там открывают исполнительное производство и накладывают арест на имущество и средства на счетах должника", - отметила Карплюк.

мобилизация инфографика
Мобилизация / Инфографика: Главред

Чтобы не оказаться в такой ситуации, можно отслеживать данные онлайн в Едином реестре должников, или на сайте Автоматизированной системы исполнительных производств. Так можно будет узнать об основаниях открытия исполнительного производства, сумму задолженности и в дальнейшем - заплатить штраф.

Кто такая Лидия Карплюк?

Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

Получение повесток в Украине - что известно

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому представитель почты обязан вручить повестку от территориального центра комплектования и социальной поддержки лично адресату.

Впоследствии стало известно, что на то, чтобы забрать заказное письмо с повесткой, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Ранее начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало рассказал Главреду, что надлежащим образом извещенным военнообязанный считается, если повестка вручена в день получения такого почтового отправления лицом, подтверждающим информацию (или документом от почтового оператора, или в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе от получения или непроживании по месту, которое было указано в "Резерв+".

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