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"Чемодан-вокзал…" не помогли: в РФ "законсервировался" предатель Украины Мацегора

Яна Ставская
11 июня 2024, 19:00
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Мацегора входил в партию ОПЗЖ и добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.
Предатель Мацегора ликвидирован / Коллаж Главреда. Фото: российские паблики

В московской больнице во вторник, 11 июня, умер предатель Украины и коллаборант, бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора. Накануне в него стреляли, сообщают его родственники в запрещенной сети "Вконтакте".

Покушение на Мацегору было совершено 7 июня у его нового дома в Старом Осколе.

Утверждается, что бывший украинский чиновник умер, не приходя в сознание.

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Кто такой Мацегора - что известно о его предательстве

В ходе оккупации Купянска член ОПЗЖ и городской глава Мацегора принял "новую власть", а после освобождения населенного пункта бежал в Старый Оскол Белгородской области от украинского правосудия.

При этом в марте 2022 года он нес чушь, что СБУ якобы похитила его 20-летнюю дочь. Коллаборант пытался оправдать предательство "попыткой сохранить город от штурма".

В Украине Мацегору обвиняли в предоставлении ресурсов российской оккупационной армии.

В России коллаборант работал директором ФОК "Георгиевский".

Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что
Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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