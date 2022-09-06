"Через 3-4 недели станет совсем интересно": Арестович пообещал большие проблемы оккупантам на Юге

Алексей Арестович рассказал о ситуации на Херсонском направлении / Фото УНИАН, скриншот

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, на южном направлении "через три-четыре недели станет совсем интересно", и ситуация для российских оккупантов ухудшится. Лишь за первые четыре дня операции потери в российской оккупационной армии составили более полутора тысяч убитыми и ранеными. Об этом Арестович рассказал в эфире Фейгин Live 5 сентября.

По его словам, украинская армия действительно освободила Высокополье в Херсонской области. Ольгино и Потёмкино и так были под контролем ВСУ. Но это не единственные освобожденные населенные пункты на Херсонском направлении. Кроме того, защитники Украины взяли в плен более 10 боевиков так называемой "ДНР".

"Оперативное окружение это всегда приятно, это около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу без особой возможности взаимодействия с большой землей. Они через паромные переправы как-то пытаются, но это все под огневым контролем очень быстро проявляется и уничтожается", — рассказал Арестович.

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Советник ОП сообщил, что на юге россияне под угрозой расстрела запретили местным жителям переправляться с берега на берег Днепра. Так захватчики хотят уберечься от наводчиков.

"Через 3-4 недели станет совсем интересно, потому что темпы расходования боеприпасов и материальных средств там сильно превышают любые возможности поставки. Хотя российское командование перебрасывает туда все, что можно переправлять", — сказал Арестович.

"Этой группировке нужно в сутки 4 тыс. тонн груза, чтобы нормально себя чувствовать. Я не думаю, что они пропускают хотя бы тысячу", — добавил он.

Как сообщал Главред, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что самыми "горячими" направлениями для работы дальнобойной артиллерии Вооруженных сил Украины являются Херсонское, Мелитопольское и Донецкое.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области. Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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