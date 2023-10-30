Через месяц-два в Украине запустят пилотную "мобилизацию в смартфонах" - вице-премьер

Смарт-мобилизацию планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, рассказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Пилотный проект смарт-мобилизации, по словам вице-премьера Федорова, будет запущен через месяц-два / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине планируют запустить так называемую "смарт-мобилизацию", которая позволит украинцам самостоятельно выбирать военную специализацию, по которой они хотят мобилизоваться. Об этом вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью "РБК-Украина".

Пилотный проект, по словам чиновника, будет запущен через месяц-два.

"Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает – это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает – специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных силах Украины. Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться", – рассказа он.

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Как говорит Федоров, если человек оставит заявку и пройдет отбор и тесты, то дальше его ждет обучение – и после этого мобилизованный точно попадет в роту ударных дронов и на должность, которую он выбрал.

"И когда это удастся сделать, мы увидим, сколько людей будут мобилизовываться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, и каким будет качество их службы, насколько они будут мотивированы и эффективно все это делать. Это может быть первым пилотом, первым шагом для того, чтобы запустить подобную условную "смарт-мобилизацию"", – подытожил он.

Мобилизация в Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил - в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко также заявлял, что в Украине могут усилить мобилизацию. По его словам, такой сценарий возможен, если агрессор Россия мобилизует около 700 тысяч своих граждан.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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