"Чмо, безграмотный": Арестович влип в скандал из-за каблуков на подготовке парада ВСУ

Алексей Арестович / УНИАН

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович нецензурно высказался, комментируя в Сети сообщения пользователей по поводу скандала с выбором обуви на каблуках для военнослужащих-женщин в ВСУ на тренировке к военному параду по случаю Дня Независимости.

В ответ на пост пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook со скриншотом статьи The Guardian о скандале в ВСУ Арестович разразился потоком брани.

Отметим, что пользователь сознательно провоцировал Арестовича подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним пда*асом".

В комментарии под постом Арестович написал: "Ху*сос безграмотный.)

"Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически предполагает каблуки.

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Им дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный, после одного (!) экспериментального прохождения.

Если кого Гардиан и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих.

И ты туда же, обсос дешевый.

Так что сверни свой Гардиан и запихни себе в жопу, уе*ок.)

И сопли подотри, задохнёшься, чмо объе*анное", - написал Арестович.

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Кроме того, в ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".

Скандал с тренировкой парада на каблуках:

Напомним, ранее сообщалось, что в День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева состоится торжественный концерт и военный парад.

В Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих к параду и спровоцировали возмущение украинцев. В частности, многим не понравилось, что курсантки военного вуза будут маршировать в туфлях на каблуках.

Кроме того, в Верховной Раде возмутились, что курсанток-военнослужащих хотят отправить на военный парад в честь Дня Независимости маршировать на туфлях с каблуками. При этом женщины-нардепы принесли министру Тарану несколько пар женских туфлей на каблуках.