Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

Юрист объяснил, кто может проверять военно-учетные документы украинцев и что делать тем, кто не их не имеет.

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Закон о мобилизации - что делать если нет военного билета - юрист / коллаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

С 18 мая, согласно новому закону о мобилизации все мужчины возраста от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы, а представители ТЦК и полицейские имеют право их проверить. Что делать с документами тем, кто не имеет ВУД и мужчинам, не достигшим 25-летнего возраста, в комментарии порталу "НВ" рассказал юрист по военному праву LCF Law Group и младший лейтенант запаса ВСУ Владимир Романчук.

Он рассказал, что законом также регламентируется ‒ во время проверки документов уполномоченные представители ТЦК и полицейские обязаны осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов ‒ с помощью приборов и средств фото- и видеофиксации.

Кроме того, они могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к электронной системе "Оберіг" ‒ для того, чтобы проверить, состоит ли человек на воинском учете.

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Сразу же после визита в ТЦК во время обновления военно-учетных данных гражданину в ВОД могут вклеить так называемый VIN-код ‒ документ с с распечатанным 19-цифровым номером и соответствующим штрих-кодом. Реестр Оберіг автоматически присваивает такой код лицу, данные которого внесены в систему.

Соответственно, говорит Романчук, благодаря такому коду гораздо легче проверить данные военнообязанного в Едином государственном реестре "Оберіг". В то же время вклеивание VIN-кода в ВУД пока не является обязательным.

Как говорит юрист Романчук ‒ если у человека нет военного билета, то нужно проверить сперва, состоит ли он на воинском учете (и, при необходимости, стать на учет в ТЦК по месту регистрации). Если человек, к примеру, проживает в городе Киеве в районе Оболонь, то ему нужно обратиться в районный ТЦК и СП, где его поставят на учет и выдадут военно-учетный документ. Если же человек имеет приписное свидетельство и данные не обновлял вовремя, то нужно написать заявление, указать ситуацию и получить алгоритм действий от ТЦК – там, где находится его личное дело по месту прописки.

Мобилизация 2024 в Украине - последние новости

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Также ранее Главред рассказал, что будет, если не обновить данные в ТЦК. В Украине с 18 мая будет изменен порядок и правила проведения мобилизации и воинского учета. Главред выяснил, что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП.

До того копы рассказали, скольких уклонистов доставили в ТЦК в Киеве. В Киеве полиция продолжает активно выискивать и доставлять в ТЦК и СП людей за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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