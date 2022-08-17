Чтобы побратимы отступили, вызвал огонь на себя: невероятная история бойца ВСУ-чемпиона

Игорь Скучинский за свои подвиги получили два ордена / коллаж УНИАН

Боец ВСУ Игорь Скучинский получил ордена "За мужество" ІІІ степени и Богдана Хмельницкого ІІІ степени ‒ в одном бою он с побратимами остановил идущую на Житомир российскую колонну, а в другом – вызвал огонь на себя, чтобы прикрыть отход побратимов. Невероятную историю героя рассказали журналисты одного из волынских интернет-порталов.

35-летний Игорь Скучинский – мастер спорта по гиревому спорту, пятикратный чемпион Волынской области и трижды ‒ чемпион Украины.

Первый бой был в начале полномасштабного российского вторжения. Скучинский с побратимами не дал российским колоннам продвинуться к Житомиру.

"По последним данным, это была колонна из 20 танков в сопровождении двух вертолетов. Когда мы с моими ребятами собирались, кто-то спросил: "Скучинский, ты хоть знаешь, куда ты идешь? Ты идешь творить историю!". Мы заняли выгодные позиции на холмах. Оттуда хорошо была видна центральная дорога. Как раз заходило солнце и слепило россиян. Честно, я испугался, когда увидел колонну, которой не было конца-края. А на БМП врагов – как муравьев! Мы понимали, что наши силы неравны, потому что имели только два танка и старую БМП, но должны были их остановить! Ребята-танкисты и экипаж боевой машины действовали героически. Буквально за 20 минут боя мы уничтожили 14 машин, около 50 повредили. Вокруг лежали трупы россиян, и их же танки разворачивались по ним" – говорит воин.

Второй орден Скучинский получил за бой под Снигиревкой, что в Николаевской области. Силы были неравными. Игорь дал команду отступать. И, чтобы дать побратимам отойти, начал стрелять по захватчикам, вызывая тем самым огонь на себя.

"Они лупили осколочно-фугасными зарядами. У меня весь броник был в осколках, ранило ногу, поясницу. От большой потери крови стал терять сознание, но еще успел доложить руководству. Когда наши ударили из минометов, орки отступили. У меня слетела каска. Лежал под огнем и думал, что если попадет в голову, то капец. Но Бог отвел. А потом ко мне подполз солдат Ниделкин и на ремне от автомата взялся оттаскивать к своим. Половину дороги тащил, а там уже забрала скорая", – рассказал Игорь.

Медики начали очень тяжелую борьбу за его жизнь. Дважды у бойца останавливалось сердце. Впоследствии врачи говорили ‒ тем, что выжил, Игорь обязан побратиму, который вытащил его с поля боя, и хорошей спортивной подготовкой ‒ чуть менее здоровый организм мог бы и окончательно отказать.

Игорь Кучинский / Волыньинфа

Напомним, ранее сообщалось о том, что боец Вооруженных сил Украины с позывным "Бугор" в одном из сражений с российскими оккупантами уничтожил сразу восемь единиц вражеской техники - танки, БТР и БМП.

"Оккупанты пытались осуществить наступление на позиции 80-й бригады. Выбить наших и зайти в Верхнекаменку. Как раз в тот день я вышел на позицию вместо собратьев. Тогда мне удалось уничтожить восемь целей подряд… В семь утра началось движение. Сначала уехал бронетранспортер, загруженный пехотой. Но из-за местности я его упустил из виду. Вместо этого поймал на прицел и уничтожил БМП. Нас начали бить артиллерией и "Градами", а когда перестали, я снова увидел БТР с пехотой. Вот я его и разнес. Ребята говорили, что тела российских оккупантов разлетались так, словно кто-то штаны разбрасывает", - рассказал боец.

Ранее Главред рассказывал, что украинский воин с позывным "Кот" уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России.

Как сообщается, молодому украинскому танкисту всего 20 лет, но мужества не занимать. Тогда в бою были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

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