Слухи о пересечении 'красных линий' и 'ядерке': МИД призывает не слушать Путина

Ранее аналитики запугивали, что Россия, мол, может применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине дальнобойные удары своим оружием.

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Путин прибегнул к очередному шантажу / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Глава МИД Андрей Сибига призвал Запад не прислушиваться к угрозам российского диктатора Владимира Путина, произнесенным в четверг, 12 сентября.

В своем Twitter Сибига подчеркнул, что угрозы Путина уже не действуют.

Министр напомнил, что Путин угрожал "неслыханными последствиями" и во время полномасштабного вторжения, и на фоне расширения НАТО Финляндией и Швецией, и даже на фоне передачи F-16. Однако ничего из этого не сделал.

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"Каждый раз, когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям. Путин угрожает, чтобы ослабить поддержку Украины. Зато союзники должны ее усилить. Снять ограничения. Укрепить дальнобойность, воздушный щит, экономическую, энергетическую устойчивость Украины", - прокомментировал Сибига.

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Ядерные угрозы Путина - основное

Ранее не названные Reuters аналитики запугивали, что Россия, мол, может применить ядерное оружие на своей территории в рамках учебных испытаний в том случае, если Запад снимет запрет для Украины на удары оружием дальнего радиуса действия. Кроме того, российские оккупанты могут нанести удары по британским военным объектам вблизи РФ.

До этого глава Кремля Владимир Путин в ответ "пригрозил" западному миру, мол, ответными мерами.

"Прямое участие Запада в конфликте меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз", - уточнил свою позицию Путин.

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