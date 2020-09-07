Цивилизацию в Россию принесли украинцы – Кулеба

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо вслух говорить о том, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина и украинцы, которые строили ее экономику.

Об этом глава МИД Украины заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, украинское государство всегда будет помнить о своих земляках, живущих в России.

"Сказать нам нужно сейчас, что, дорогие украинцы России, как бы вам сложно не было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, строили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации", – сказал министр.

Кулеба призвал Россию не забывать о вкладе украинцев в строительство экономики этого государства.

"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", – сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также отметил, что Украине нужно серьезно переосмыслить политику в отношении иностранных украинцев, помогать им в России в условиях почти тотального контроля ФСБ.

Напомним: