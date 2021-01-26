Данилов поставил на место секретаря Совбеза РФ из-за закона о языке

Данилов поставил на место Патрушева / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не нуждается ни в чьих советах в вопросе защиты своего государственного языка, тем более - от страны-агрессора.

"Украинский язык - единый государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - высказался Данилов на своей странице в Facebook

Он напомнил, что после оккупации украинского Крыма и начала войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для украинцев - страна-агрессор.

"Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины", - особо отметил секретарь СНБО.

Отметим, так Данилов ответил на слова своего российского коллеги – главные Совета безопасности России Николая Патрушева, который заявил, что принятие Киевом закона о государственном языке является "продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США".

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