Алексей Данилов / коллаж фото УНИАН

Тайные составляющие рецепта украинской победы в войне с русскими оккупантами – децентрализация и активность общин. Об этом в понедельник, 28 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов написал на своей странице в Twitter.

"Децентрализация и активность общин — тайные составляющие рецепта украинской Победы. Максимальная самостоятельность в принятии решений, инициативность и ответственность удесятеряют обороно-наступательный потенциал Сил обороны и национальную устойчивость. сильные общины — народная линия обороны Украины", — говорится в тексте.

Напомним, российские пропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева неожиданно признали, что Россия не способна обойтись без импорта западной техники и транспорта, поскольку страна-агрессор не способна ничего производить сама. Попов раскритиковал в прямом эфире заявления так называемых экспертов, призывающих Москву национализировать западные активы.

Ранее сообщалось, что после того как во вторник, 15 ноября, произошел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши, российский диктатор Владимир Путин был в шаге от того, чтобы потерять власть. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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