Данилов заявил, что не считает трагедией "временную потерю территорий" Украины

Алексей Данилов / УНИАН, ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что временная потеря территорий в ходе отступления Вооруженных сил Украины не является трагедией.

Как рассказал Данилов в интервью Financial Times, на сегодня у противника в Северодонецке и Лисичанске есть преимущество в артиллерии.

"К сожалению, сейчас мы не можем адекватно ответить тем же, при условии, что оружие, которое нам так нужно, в данный момент отсутствует", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что украинские силы могут прибегнуть отступлению из Северодонецка и других городов на Донбассе, пока перегруппировываются.

"Временная потеря территорий - это как раз не трагедия. Трагедией было бы отсутствие нации", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что западное оружие обязательно прибудет, и украинская сторона собирается вернуть свои территории.

Читайте такжеВ июле ВСУ пойдут в контрнаступление: Арестович дал новый прогноз по войне

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

Смотрите онлайн новости Донбасс

Читайте также: