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В Telegram бот распространял личные данные украинских военных

7 августа 2020, 17:58

Инцидент будет расследовать СБУ и Нацполиция.

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В Telegram обнаружили данные солдат ВСУ / Reuters

В мессенджере Telegram обнаружили бота, который массово распространял личные данные украинских военнослужащих.

"Выявлено чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными (ФИО, номерами воинских частей, утвердительными датами самовольного оставления воинских частей). В общем список содержит данные о 6907 военнослужащих", – сказано в сообщении пресс-службы Офиса омбудсмена.

Сотрудники Офиса направили соответствующее письмо с информацией в СБУ и Нацполицию. Чиновники требуют наказать виновных, которые незаконно распространяют конфиденциальную информацию.

В полиции отреагировали на инцидент. Открыто производство по ч. 1 ст. 182 УК – нарушение неприкосновенности частной жизни.

"Попутно напоминаем, что санкция указанной статьи за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области киберзащиты – компания ESET обнародовала основные тенденции распространения интернет-угроз за второй квартал 2020 года, согласно которым тема коронавируса продолжает использоваться мошенниками как приманка в письмах и на вредоносных сайтах.

Напомним, специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET обнаружили новые атаки группы хакеров Gamaredon на пользователей Microsoft Outlook и Office.

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