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"Деда подставили": представитель ОРДО объяснил скандальные заявления Фокина

3 сентября 2020, 10:54

Сергей Гармаш рассказал, как манипулировали словами Витольда Фокина.

Витольд Фокин
Витольд Фокин / gordon.ua

Представитель ОРДО на переговорах Трехсторонней контактной группы журналист Сергей Гармаш прокомментировал заявления заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, которые вызвали мощный резонанс.

Как подчеркнул Гармаш на своей странице в Facebook, Фокин под "особым статусом" для всего Донбасса подразумевал создание "свободных экономических зон".

"Начну с самого резонансного - известных идей Витольда Павловича. Мы пообщались сегодня. Причем, он сам настоял на этом, чтоб прояснить позиции и не было никаких недомолвок. Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано", - подчеркнул представитель ОРДО.

В частности, как отметил Гармаш, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова, почему-то, пропали.

"Его идея об "особом статусе" для всего Донбасса тоже не совсем то, о чем все подумали. Когда он начал ее нам обосновывать, оказалось, что он понимает под особым статусом те самые "свободные экономические зоны", о которых до этого говорил Кравчук", - подчеркнул он.

Причем Гармаш уверен, что Фокин не выкручивается, не лукавит.

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"Он искренен и очень эмоционально переживает все, что сейчас пишут ему и о нем… Думаю, это как раз тот случай, когда проблема не в идеях, а в недопонимании и манипуляции кое-кого человеком, который искренне любит свою страну, но из-за долгого нахождения вне политики, не сориентировался в этих мутных водах. Деда просто подставили, и я имею ввиду не только пророссийское издание… Бог им судья", - резюмировал журналист.

Напомним, ранее Фокин заявил о том, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

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По его словам, чтобы прекратить войну нужно объявить всеобщую амнистию.

Витольд Фокин амнистия Сергей Гармаш Донбасс ОРДЛО
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