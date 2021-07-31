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Декоммунизация в Украине: в РФ закатили истерику и вспомнили о "международном праве"

31 июля 2021, 16:26
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В МИД РФ Украину обвинили в несоблюдении международных обязательств.

Копия ордена Отечественной войны на воинском мемориале Марсово поле / lia.lvivcenter.org

Россия требует от Украины соблюдать международные обязательства по сохранению воинских мемориалов.

Как сообщает МИД РФ, нота направлена в связи с планами львовских властей по демонтажу копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале Марсово поле.

"30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Декоммунизация во Львове:

Ранее во Львове частично разобрали и перенесли в мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора" Монумент боевой славы Советских вооруженных сил, который находился на улице Стрыйской.

Всего на Монументе шестью многофигурными горельефами была проиллюстрирована история Советской армии – "Рождение Красной армии", "Гражданская война", "Освобождение Западной Украины" ("Вторжение СССР в Польшу"), "Год 1941-й", "Великая Отечественная война" и "Победа". Центр ансамбля составляла скульптурная группа, состоящая из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери, которая символически принимала присягу верности воина и благословляла его меч.

Также здесь были пятеро солдат, которые символизировали основные виды войск. Это пехотинец, танкист, артиллерист, летчик и матрос. Их в мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора", находящийся на проспекте Черновола во Львове, переместили еще в 2019 году.

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