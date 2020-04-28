"Вопят и плюют": Венедиктова вызверилась на устроивших файер-шоу у ее дома активистов

В Киеве состоялась акция участников общественной инициативы Кто заказал Катю Гандзюк.

Ее участники пришли под Офис президента на улице Банковой. Они раскритиковали расследование дела об убийстве Гандзюк, в частности, деятельность нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

При этом к участникам акции вышли пресс-секретарь президента Юлия Мендель, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко и прокурор по делу Андрей Сенюк. От них потребовали объяснений.

В частности, Мендель пообещала подготовить ответы на заданные вопросы и попросила их оформить письменно, однако участники отказались, заявив, что запросы подавали неоднократно.

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В то же время участники акции также пришли к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Там зажгли файеры и написали на асфальте Тут живет подруга убийц Гандзюк.

Отметим, что сама Венедиктова уже отреагировала на акцию протеста.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров ... Правозащитники - это совсем о другом.

Орган досудебного расследования, отреформированная прокуратура и отреформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть ..., но это также неточно .

55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - написала она в своем Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что подозреваемого в организации нападения Алексея Левина экстрадировали в Украину.