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Дело Хизб ут-Тахрир: суд РФ вынес очередные приговоры в отношении крымских татар

12 января 2021, 11:41
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Крымские татары получили от 13 до 18 лет колонии строгого режима.

Крымских татар обвинили в участии в организации Хизб ут-Тахрир / t.me/denisovaombudsman

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил троих граждан Украины к разным срокам лишения свободы за якобы "осуществление террористической деятельности" и участие в организации Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщила в Telegram-канале украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Российский суд огласил приговор жителям Белогорского района оккупированного Крыма. Принято решение приговорить крымского татарина Энвера Омерова - к 18 годам, Айдера Джаппарова - к 17 годам, Реза Омерова - к 13 годам лишения свободы в колониях строгого режима.

"Осуждаю принятое незаконное решение в отношении наших сограждан страной-агрессором, которая своими позорными действиями продолжает демонстративно нарушать международные договоры и нормы международного права", - написала Денисова.

Министерство иностранных дел Украины также выразило решительный протест в связи с решением российского суда об осуждении трех украинцев по делу Хизб ут-Тахрир. Как говорится в заявлении МИД, Украина просит международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ.

"Призываем международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ней украинцев и крымских татар", - говорится в заявлении.

Справка. Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная исламская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиюддин ан-Набхани, передает Википедия.

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами признана террористической организацией в России и Казахстане. Также члены партии преследуются в некоторых странах Средней Азии.

В Германии деятельность организации также была запрещена за непризнание Израиля, однако этот запрет касается только публичной деятельности партии. Немецкие правоохранительные органы не преследуют членов Хизб ут-Тахрир.

Во всех других странах Европы и Америки партия действует легально и публично.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы над оккупированным россиянами Крымом поднялся украинский флаг. По словам главы государства, возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи. Кроме того, он отметил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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