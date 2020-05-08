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Главу Нацкорпуса Билецкого обвинили в избиении ветеранов Азова из-за дела Стерненко

8 мая 2020, 13:15

По словам пострадавших, Андрей Билецкий избиением пытался убедить их отказаться поддерживать Сергея Стерненко.

Андрей Билецкий
Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий / УНИАН

Экс-бойцов добровольческого полка Азов Назария Кравченко и Сергея Филимонова избили свои же побратимы -  в том числе один из основателей Азова и лидера партии Нацкорпус Андрей Билецкий.

Именно такое сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook сам Кравченко.

 "Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают", - написал он.

Позднее аналогичный пост опубликовал ветеран АТО и адвокат Маси Найем.

"Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж... благодарим за очень тонкий намек", - написал он.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2018 года Стерненко в Одессе смертельно ранил ножом жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил Александра Исайкула. Сам активист утверждает, что совершал свои действия исключительно в рамках необходимой самообороны.

На данный момент Нацполиция расследует убийство напавшего на Стерненко как умышленное. Сейчас это дело передано по инстанции из Одессы в Киев.

Сергей Стерненко Азов Билецкий избиение Нацкорпус
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