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Дело Татарова: у Зеленского похвастались, как не пустили сотрудников НАБУ в ОП

19 декабря 2020, 08:19
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Олег Татаров работает в обычном режиме, подчеркнул Михаил Подоляк.

Офис президента
Сотрудников НАБУ не пустили в Офис президента / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о вручении замглавы ОП Олегу Татарову подозрения.

Как подчеркнул он в комментарии Укринформу, сотрудники НАБУ действительно приходили в Офис президента.

"Но поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса президента", - сказал Подоляк.

Он добавил, что Татаров сейчас работает в обычном режиме.

"В настоящее время в Офисе Президента нет информации о том, что с Татаровым проводились какие-либо процессуальные или следственные действия. Нет также официальной информации и о том, что Татарову должным образом вручено подозрение. Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающиеся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешних должностных функций. Однако, еще раз подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий совершено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме", - добавил Подоляк.

Читайте также"Все жили во времена Януковича": Зеленский объяснил скандальное назначение в ОПВ свою очередь директор НАБУ Артем Сытник настаивает, что у Татарова нет адвокатского иммунитета, и подозрение по делу о коррупции ему вручили законно.

По его словам, и. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел полное право подписать документ.

"Он входит в группу прокуроров, которая занимается делом. Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы", - добавил Сытник в комментарии zn.ua.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Татарову сообщили о подозрении. В НАБУ уточнили, что его подозревают в предоставлении неправомерной выгоды государственном эксперту за то, чтобы он занизил сумму ущерба, полученного государством в лице Национальной гвардии Украины при обмене земельного участка, который принадлежал Нацгвардии в центре Киева, на квартиры для военнослужащих НГУ на окраине столицы.

Артем Сытник Михаил Подоляк новости Украины Офис президента Олег Татаров
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