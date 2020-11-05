Демилитаризация и выборы: Кравчук раскрыл детали плана по завершению войны на Донбассе

Леонид Кравчук / УНИАН

Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.

Как рассказал глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы, передает Интерфакс-Украина.

Демилитаризация ОРДЛО и контроль над границей

"Первое, что мы предлагаем сделать, - прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - рассказал Кравчук.

По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

"То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул он.

Коллаборанты - кто понесет ответственность

Глава делегации Украины в ТКГ также отметил, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, которые принимали участие в событиях, связанных с войной на Донбассе.

При этом нужно не допустить наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений. Для этого Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

"Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, - они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле", - пояснил Кравчук.

Обмен "всех на всех"

Украинская сторона будет настаивать, что необходимо немедленно обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. Украина хотела бы, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоялось не позднее 15 декабря 2020 года.

Увеличение численного состава СММ ОБСЕ

Кравчук подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины. Киев также хотел бы добиться до середины декабря увеличения численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек. С этим предложением уже обратились к Постоянному совету ОБСЕ.

Выборы ОРДЛО

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение", - отметил Кравчук.

Он добавил, что "формулу Штайнмайера" нельзя обойти стороной и необходимо также упомянуть в документе.

Свободная экономическая зона

По словам первого президента, Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

"Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", - сказал Кравчук.

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Нормандский формат

Кроме того украинская сторона очень бы хотела, чтобы следующая встреча лидеров государств "нормандского формата" состоялась до конца 2020 года.

При этом глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что предлагаемый Украиной План совместных шагов не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы "нормандского формата" и ТКГ.

"Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", - отметил Кравчук.

5 ноября план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

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Напомним: