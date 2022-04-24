"Демилитаризация российского рейха": ВСУ Стугной сожгли рашистский Т-72

Морские пехотинцы тщательно относятся к задаче "демилитаризации российского рейха".
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один танк российских оккупантов на линии фронта.
Танк российских захватчиков Т-72 успешно атаковали морские пехотинцы ВСУ из 501 отдельного батальона. Об этом идет речь в сообщении в Facebook Командования морской пехоты. При этом опубликовано видео уничтожения танка оккупантов.
В сообщении отмечается, что защитники Украины взорвали вражескую бронетехнику с помощью отечественного ПТРК Стугна.
"Несмотря на Пасхальные праздники оккупанты продолжают порочить нашу землю. Поэтому для морских пехотинцев из 501 отдельного батальона морской пехоты хватает работы, и они очень серьезно относятся к ней, а именно к "демилитаризации" российского рейха.
В частности, очередной рашистский танк Т-72 был переведен в правильное состояние, а именно состояние металлолома. Хорошая работа от расчета ПТРК Стугна-П морпехов!", - добавили в Командовании морпехов.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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