"Демилитаризация российского рейха": ВСУ Стугной сожгли рашистский Т-72

ПТРК Стугна / фото: http://5.ua

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один танк российских оккупантов на линии фронта.

Танк российских захватчиков Т-72 успешно атаковали морские пехотинцы ВСУ из 501 отдельного батальона. Об этом идет речь в сообщении в Facebook Командования морской пехоты. При этом опубликовано видео уничтожения танка оккупантов.

В сообщении отмечается, что защитники Украины взорвали вражескую бронетехнику с помощью отечественного ПТРК Стугна.

"Несмотря на Пасхальные праздники оккупанты продолжают порочить нашу землю. Поэтому для морских пехотинцев из 501 отдельного батальона морской пехоты хватает работы, и они очень серьезно относятся к ней, а именно к "демилитаризации" российского рейха.

В частности, очередной рашистский танк Т-72 был переведен в правильное состояние, а именно состояние металлолома. Хорошая работа от расчета ПТРК Стугна-П морпехов!", - добавили в Командовании морпехов.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте такжеРФ бросает в бой резервы: оккупанты готовят штурм Северодонецка и окружают группировку ВСУ

Читайте еще: