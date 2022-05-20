Депутаты предлагают лишать гражданства бежавших за границу военнообязанных украинцев / УНИАН

В Украине предлагают лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу за время военного положения и не вернулись в течение месяца.

В документе, который уже зарегистрирован в Верховной раде, предложено также расширить категории лиц, которые не подлежат мобилизации – из числа тех, кто и так выполняет важные функции в тылу.

"То есть они тоже смогут мобилизовываться, но на условиях добровольности, когда сочтут, что готовы и физически, и морально защищать Отечество с оружием в руках, и что именно в такой роли они будут более полезны для государства. Надо быть прагматическими и не гоняться за количественными мобилизационными показателями, а работать на комплексную результативность. Для государства лучше, когда армию будут пополнять хорошо мотивированные, готовые физически и морально к защите Отчизны с оружием в руках граждане, а другие, чтобы не убегали и прятались, а работали на укрепление экономики, а значит и на повышение обороноспособности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время, в законопроекте предлагают внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым военнообязанные могут быть лишены гражданства Украины, если уехали из страны и не вернулись в течение 30 дней.

Читайте такжеМобилизация в ВСУ: кто не подлежит призыву на службу во время войны в УкраинеЭто касается тех, кто уехал и не вернулся без уважительных причин – запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Эту норму предлагается распространить и на выехавших в Россию.

Кроме того, предлагается лишать украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.

Напомним, в Украине могут продлить военное положение и сроки проведения всеобщей мобилизации. Соответствующий указ Владимир Зеленский направил на рассмотрение в парламент. Указ предусматривает продление сроков мобилизации и военного положения на 90 суток до 23 августа.

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