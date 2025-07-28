Дерево упало на палатку с подростками на Одещине, 1 ребенок погиб и 4 ранены: детали

Спасатели достали четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось.

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Дерево упало на палатку с подростками в Одесской области/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

В Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку с подростками

Один парень погиб, четверо детей пострадали

Пострадавших детей спасатели передали медикам

В Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку, в которой находились подростки.

Один парень погиб, еще четверо подростков ранены. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Трагедия произошла в городе Балта Подольского района.

Во время внезапного ухудшения погоды сорвался сильный ветер. Одно из деревьев упало прямо на туристическую палатку, где находились дети.

"Спасатели достали четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, пятого парня спасти не удалось. Обстоятельства гибели ребенка выясняют правоохранители", - отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ. Маленькая Валерия утром пошла в школу, но в учебное заведение она не пришла. Ребенка искали более недели.

Напомним, в Хмельницком мать выбросила новорожденного ребенка на помойку - стали известны детали. Правоохранители установили, что мальчика родила дома 36-летняя местная жительница. Она завернула его в полотенце и вынесла на улицу в полиэтиленовом пакете.

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