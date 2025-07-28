Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дерево упало на палатку с подростками на Одещине, 1 ребенок погиб и 4 ранены: детали

Алёна Воронина
28 июля 2025, 10:03
899
Спасатели достали четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось.
Дерево упало на подростков в Одесской области
Дерево упало на палатку с подростками в Одесской области/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

  • В Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку с подростками
  • Один парень погиб, четверо детей пострадали
  • Пострадавших детей спасатели передали медикам

В Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку, в которой находились подростки.

Один парень погиб, еще четверо подростков ранены. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

видео дня

Трагедия произошла в городе Балта Подольского района.

Во время внезапного ухудшения погоды сорвался сильный ветер. Одно из деревьев упало прямо на туристическую палатку, где находились дети.

"Спасатели достали четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, пятого парня спасти не удалось. Обстоятельства гибели ребенка выясняют правоохранители", - отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ. Маленькая Валерия утром пошла в школу, но в учебное заведение она не пришла. Ребенка искали более недели.

Напомним, в Хмельницком мать выбросила новорожденного ребенка на помойку - стали известны детали. Правоохранители установили, что мальчика родила дома 36-летняя местная жительница. Она завернула его в полотенце и вынесла на улицу в полиэтиленовом пакете.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса Одесская область деревья ребенок дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Кинжалы" не достигли целей: силы ПВО обезвредили более 330 дронов и ракет врага

"Кинжалы" не достигли целей: силы ПВО обезвредили более 330 дронов и ракет врага

10:04Война
Дерево упало на палатку с подростками на Одещине, 1 ребенок погиб и 4 ранены: детали

Дерево упало на палатку с подростками на Одещине, 1 ребенок погиб и 4 ранены: детали

10:03Украина
Угроза для Запорожья: скоро оккупанты смогут бить по городу из артиллерии — ISW

Угроза для Запорожья: скоро оккупанты смогут бить по городу из артиллерии — ISW

08:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

"Уже есть полукольцо": названы два важных города, которые РФ хочет захватить

"Уже есть полукольцо": названы два важных города, которые РФ хочет захватить

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Последние новости

11:08

Надо ли выключать стиральную машину из розетки каждый раз: правило, которое должны знать все

10:50

Урожай попрет как на дрожжах: как использовать кофейную гущу для удобренияВидео

10:27

Китайский гороскоп на завтра 29 июля: Обезьянам - гнев, Крысам - проблемы

10:13

Сколько будет стоить доллар и евро в начале августа: банкир удивил прогнозом

10:11

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Цены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцамЦены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцам
10:04

"Кинжалы" не достигли целей: силы ПВО обезвредили более 330 дронов и ракет врага

10:03

Дерево упало на палатку с подростками на Одещине, 1 ребенок погиб и 4 ранены: детали

09:54

"Иди себе": что известно о возвращении беглецов Винника и Потапа

09:46

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 июля (обновляется)

Реклама
09:45

Уменьшением потерь на фронте целенаправленно не занимается никтомнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 июля: Девам - невероятный успех, Скорпионам - разочарование

09:23

Изменение климата и нашествие саранчи: экономист ответил, грозит ли Украине голод

09:20

Звезда "Поймать Кайдаша" впервые признался в зависимости: "Бедность подталкивает"

08:49

Угроза для Запорожья: скоро оккупанты смогут бить по городу из артиллерии — ISW

08:43

"Не отсюда": всплыла скандальная история с Софией Ротару

08:28

Часть украинцев не получит пенсий в августе: в чем причина

08:28

Частая атака дронов на Одессу, которая вызывает обеспокоенностьмнение

08:26

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

07:31

Визит Трампа в Китай: возможна ли встреча Зеленского с Путиным и чего ждать Киеву

06:36

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнкаФотоВидео

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти число 229

04:30

4 знака зодиака отыщут финансовую и эмоциональную гармонию 28 июля

03:32

"Есть основания надеяться": эксперт сказал, что будет с ценами на яйца и молочку

02:50

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

02:00

Ваша сумка скрывает секрет: стало известно, что раскрывают древние поверья

01:30

Рок-н-ролльные небеса зовут: как и где похоронят Оззи Осборна

00:49

Жена звезды Квартала 95 намекнула на беременность

27 июля, воскресенье
23:28

"Дайте Украине оружие": Лайма Вайкуле жестко рассказала о главном

22:50

Ночное напряжение над Киевом: взрывы, атака "Шахедов" и взлет стратегической авиации

22:12

Самолет с Песковым и "преемником Путина" неожиданно застрял в Москве, подробностиВидео

21:53

Потап возвращается в Украину: названа точная датаВидео

21:33

Враг совершил еще одно военное преступление: последствия атаки на автобус на Сумщине

20:47

Бойцы ВСУ освободили населенный пункт на важном направлении: детали

20:38

Капитан запаса ВМС раскрыл неожиданные тактики РФ против украинских морских дронов

20:16

У Трампа сделали неожиданное заявление о сроках завершения войны

19:39

Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

19:31

Турция и конфликт РФ с Азербайджаном: раскрыта позиция Анкары

19:15

Грозовой циклон надвигается на Украину: в каких областях будет опасная погода

19:10

Путин пытался убрать Зеленского руками Трампамнение

18:57

У Путина разразились циничным заявлением о войне в Украине

Реклама
18:48

Какие фамилии украинцы давали внебрачным детям: теперь они очень распространеныВидео

18:37

"На войне чудес не бывает": Залужный рассказал, как победа может разделить союзников

17:54

"Даю гарантию": экономист назвал ценный продукт, который подешевеет в 2025-м

17:35

Китайский секрет: США раскрыли, как Пекин помогает Москве оставаться на плаву

17:31

Жених Леси Никитюк раскрыл секрет счастливых отношений с ведущей

17:19

В США раскрыли планы Трампа по Путину и назвали сценарий завершения войны

16:30

Санкции затронули не только РФ: кто из пособников Кремля вошел в список

16:23

Зеленский объявил условия встречи с Путиным

16:16

"Мы оценили": Мадяр намекнул на попытку РФ одновременно убить командиров СБС

16:07

Что будет с ценами на хлеб осенью: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять