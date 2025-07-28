Дерево упало на палатку с подростками на Одещине, 1 ребенок погиб и 4 ранены: детали

Кратко:
- В Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку с подростками
- Один парень погиб, четверо детей пострадали
- Пострадавших детей спасатели передали медикам
В Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку, в которой находились подростки.
Один парень погиб, еще четверо подростков ранены. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Трагедия произошла в городе Балта Подольского района.
Во время внезапного ухудшения погоды сорвался сильный ветер. Одно из деревьев упало прямо на туристическую палатку, где находились дети.
"Спасатели достали четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, пятого парня спасти не удалось. Обстоятельства гибели ребенка выясняют правоохранители", - отметили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ. Маленькая Валерия утром пошла в школу, но в учебное заведение она не пришла. Ребенка искали более недели.
Напомним, в Хмельницком мать выбросила новорожденного ребенка на помойку - стали известны детали. Правоохранители установили, что мальчика родила дома 36-летняя местная жительница. Она завернула его в полотенце и вынесла на улицу в полиэтиленовом пакете.
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