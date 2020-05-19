Пленки Деркача: Порошенко хвастался Байдену подъемом тарифов больше требований МВФ

Джозеф Байден и Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко (в бытность президентом Украины) во время разговора с Джозефом Байденом (вице-президентом США в администрации Барака Обамы) 13 мая 2016 года бахвалился тем, что добился повышения коммунальных тарифов на 100% ‒ выше требований Международного валютного фонда (МВФ).

Как утверждает внефракционный нардеп Александр Деркач, именно об этом идет речь в имеющихся у него аудиозаписях разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко.

"В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", ‒ звучит на записях голос, похожий на голос Порошенко.

Кроме того, Порошенко якобы сказал, что украинские власти "запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия". Байден якобы полностью его поддержал.

Напомним, в первой части опубликованных нардепом Деркачем записей речь шла о том, что Джозеф Байден и тогдашний государственный секретарь Джон Керри якобы требовали от Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины (поскольку тот заблокировал реформу ГПУ). Взамен американские чиновники обещали предоставление официальному Киеву денежных средств в размере 1 млрд США.