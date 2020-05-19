Обнародованы аудиозаписи, на которых Байден и Керри просят Порошенко уволить Шокина

Байден настоятельно требовал отправить Шокина в отставку / Официальный сайт Президента Украины

Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри требовали от пятого президента Украины Петра Порошенко обеспечить увольнение на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом свидетельствуют аудиозаписи, опубликованные нардепом Андреем Деркачем.

Как утверждает Деркач, на аудиопленках от 3 декабря 2015 года зафиксированы голоса Керри и Порошенко. Во время разговора политики обсуждают возможную отставку генпрокурора Виктора Шокина, кандидатура которого не устраивает Вашингтон.

"Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", - сказал Керри, объяснив, что в решении данного вопроса заинтересован Джо Байден.

Следующая аудиозапись переговоров датирована 22 марта 2016 года, на ней, как говорит Деркач, голоса Байдена и Порошенко. Разговор состоялся за 4 дня до отставки Виктора Шокина, который расследовал скандальное дело компании Бурисма, где одну из руководящих должностей занимал сын вице-президента США Хантер Байден.

Байден утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда Украине является смена генерального прокурора и правительства.

"Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", - отметил политик.

В ответ Петр Порошенко предлагает Байдену рассмотреть кандидатуру на тот момент лидера фракции БПП Юрия Луценко на пост генерального прокурора Украины. Впрочем, заметно, что Порошенко сомневается в своем решении.

"Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко. Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко", - сказал Порошенко.

Порошенко, в свою очередь, просит Байдена оказать влияние на фракцию Самопомощь по вопросу голосования за кандидатуру нового главы правительства и рассказывает ему о недовольстве Абромавичусом.

Также Байден советует провести национализацию ПриватБанка до тех пор, пока на президентских выборах в США не победил Дональд Трамп.

Кроме того, Порошенко рассказал Байдену о том, как поднял тарифы для населения на 100%, начал процедуру реформирования государственных предприятий, а также продавил изменения в законодательстве о прокуратуре с целью назначения на пост главы ГПУ Юрия Луценко.

Напомним, зимой 2019 года в Сенате США заинтересовались февральскими телефонными разговорами Байдена с Порошенко 2016 года, в которых обсуждался вопрос увольнения Виктора Шокина с поста главы ГПУ.

