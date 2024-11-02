Десятки чехов будут воевать за Украину: президент Чехии предоставил разрешение

Более 180 чехов обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии, рассказал пресс-секретарь главы государства Филип Платош.

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Президент Чехии разрешил десяткам граждан воевать за Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

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Чехи подали почти 200 запросов на разрешение присоединиться к защите Украины

Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ

Президент Чехии Петр Павел предоставил разрешение нескольким десяткам граждан страны присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины. Всего около 200 чехов обратились с просьбой о такой возможности. Об этом сообщило издание Český rozhlas со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филиппа Платоша.

Согласно чешскому законодательству, граждане не могут участвовать в военных или полувоенных формированиях за рубежом без официального разрешения президента.

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По словам Филиппа Платоша, более 180 заявлений было подано на рассмотрение президенту Павелу, чтобы получить возможность официально присоединиться к украинской армии. Президент Чехии разрешил 60 гражданам вступить в ВСУ.

В то же время пока неизвестно, сколько именно запросов было отклонено или осталось на рассмотрение.

Что известно о Český rozhlas? Český rozhlas - общественное радио в Чешской Республике, которое непрерывно работает с 1923 года. Это старейший радиовещатель в континентальной Европе и второй старейший в Европе после BBC. Český rozhlas был основан в 1992 году.

Помощь Чехии для Украины - последние новости

Напомним, в марте 2024 года Чехия с другими странами-членами НАТО собрала необходимую сумму для закупки 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины у "третьих" стран. Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция.

Также в июле этого года Чехия начала второй проект по закупке снарядов для ВСУ. Первый при участии других стран-членов ЕС был успешно выполнен.

Как сообщал Главред, президент Чехии Петр Павел поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО. Он заявил, что вступление в Альянс не должно зависеть от полного контроля над ее территориями или завершения войны.

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