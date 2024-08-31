В Чехии раскрыли планы Путина по Западу и сделали заявление

Агрессор Россия считает, что суверенитет и территориальная целостность ее соседей должны соответствовать видению Москвы, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

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Нельзя допустить уступок интересов Украины в войне с Россией - МИД Чехии / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Россия ведет войну против всего Запада, поэтому она вряд ли остановится на Украине. Москва видит суверенитет соседних стран в рамках своей агрессивной концепции. Нельзя допустить уступок интересов украинского государства, нужно действовать смело. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Как сообщает Европейская правда, в ходе конференции GLOBSEC он объяснил, почему нельзя допустить победы РФ в войне против Украины.

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"Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе. В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению", - сказал дипломат.

По словам Липавского, Россия понимает только язык силы, и поэтому с ней нужно только так и разговаривать.

"Российская агрессия будет иметь границ, если мы сами их не установим", - считает глава чешского МИД.

Также он раскритиковал политиков в Европе, которые считают возможным "умиротворение Кремля" сквозь призму уступок интересов Украины.

"Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", - подчеркнул Ян Липавский.

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Кто такой Ян Липавский? Ян Липавский – чешский политик, менеджер по информационным технологиям в банковской сфере и аналитики. С декабря 2021 года занимает пост министра иностранных дел Чехии. До этого был депутатом Палаты депутатов чешского парламента. Состоит в Чешской пиратской партии, пишет Википедия.

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