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В Чехии раскрыли планы Путина по Западу и сделали заявление

Андрей Ганчук
31 августа 2024, 14:34
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Агрессор Россия считает, что суверенитет и территориальная целостность ее соседей должны соответствовать видению Москвы, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

ВСУ, войска РФ
Нельзя допустить уступок интересов Украины в войне с Россией - МИД Чехии / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Россия ведет войну против всего Запада, поэтому она вряд ли остановится на Украине. Москва видит суверенитет соседних стран в рамках своей агрессивной концепции. Нельзя допустить уступок интересов украинского государства, нужно действовать смело. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Как сообщает Европейская правда, в ходе конференции GLOBSEC он объяснил, почему нельзя допустить победы РФ в войне против Украины.

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"Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе. В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению", - сказал дипломат.

По словам Липавского, Россия понимает только язык силы, и поэтому с ней нужно только так и разговаривать.

"Российская агрессия будет иметь границ, если мы сами их не установим", - считает глава чешского МИД.

Также он раскритиковал политиков в Европе, которые считают возможным "умиротворение Кремля" сквозь призму уступок интересов Украины.

"Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", - подчеркнул Ян Липавский.

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Кремль запустил план на фоне событий на Курщине, поскольку операция ВСУ подорвала рейтинг Путина, считают аналитики американского Института изучения войны. Как полагают специалисты, теперь Москва попытается оправдаться в глазах россиян за провалы в Курской области.

Украине нужно разрешить наносить удары вглубь территории РФ, сказал представитель Франции при Организации объединенных наций Николя де Ривьер. По его словам, ВСУ следует бить туда, откуда летят удары по украинской территории.

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. В интервью Главреду он сказал, что наступательный ресурс оккупантов иссякнет к концу сентября.

Кто такой Ян Липавский?

Ян Липавский – чешский политик, менеджер по информационным технологиям в банковской сфере и аналитики. С декабря 2021 года занимает пост министра иностранных дел Чехии. До этого был депутатом Палаты депутатов чешского парламента. Состоит в Чешской пиратской партии, пишет Википедия.

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