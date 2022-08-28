Десятки "двухсотых", два склада и редкая техника: авиация ВСУ знатно "проредила" армию оккупантов

Авиация ВСУ знатно "проредила" армию оккупантов / скриншот

Авиация ВСУ нанесла три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", также был нанесен удар по району сосредоточение живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

"Ракето-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 россиян. Также уничтожена гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", девять единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

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Россияне за прошедшие сутки также не досчитались двух складов боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде и одного полевого пункта боеснабжения в Воскресенском.

Напомним, украинские военные регулярно уничтожают склады российских захватчиков, где бы оккупанты не пытались их спрятать. Так, один из складов был уничтожен 24 августа, а накануне этого, 23 августа, воинам ВСУ удалось уничтожить еще один склад боеприпасов врага – в Нововоскресенском на Херсонщине.

Еще перед этим, 22 августа, защитники Украины уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Тогда же украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе и системам ПВО в Новой Каховке.

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