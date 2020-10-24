Для денежных переводов заробитчан хотят ввести налог

Заробитчане будут платить налоги / УНИАН

Граждане Украины, которые выехали в другие страны на заработки, приносят в бюджет государства около 12 миллиардов долларов.

Как в интервью НВ сообщил глава налоговой службы Алексей Любченко, большая часть заробитчан отказывается декларировать свои доходы и уплачивать с них налог.

"Первый резерв — это $12 млрд, которые приходят в Украину от тех людей, которые выехали, к сожалению, работать за границу. Эти $12 млрд приходят в Украину, из них 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, — задекларировалось. Там 100% должны все подать декларацию", — отметил чиновник.

По словам Любченко, доходы трудовых мигрантов в будущем могут стать хорошим источником для пополнения бюджета. Он уже сейчас считает эти средства определенным резервом.

"И есть товарищи, которые за это же время выводят в год те же деньги, только за границу. То есть за три года $22 млрд выведено денег", — сообщил глава ГНС.

Заробитчане Украины