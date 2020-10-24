Для денежных переводов заробитчан хотят ввести налог

Чиновники обеспокоены, что трудовые мигранты не декларируют свои доходы.
Граждане Украины, которые выехали в другие страны на заработки, приносят в бюджет государства около 12 миллиардов долларов.
Как в интервью НВ сообщил глава налоговой службы Алексей Любченко, большая часть заробитчан отказывается декларировать свои доходы и уплачивать с них налог.
"Первый резерв — это $12 млрд, которые приходят в Украину от тех людей, которые выехали, к сожалению, работать за границу. Эти $12 млрд приходят в Украину, из них 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, — задекларировалось. Там 100% должны все подать декларацию", — отметил чиновник.
По словам Любченко, доходы трудовых мигрантов в будущем могут стать хорошим источником для пополнения бюджета. Он уже сейчас считает эти средства определенным резервом.
"И есть товарищи, которые за это же время выводят в год те же деньги, только за границу. То есть за три года $22 млрд выведено денег", — сообщил глава ГНС.
Заробитчане Украины
Напомним, ранее Олег Устенко ‒ экономист и советник президента Владимира Зеленского - рассказал, что будет с украинцами-заробитчанами после пандемии китайского коронавирусу COVID-19.
Сразу после 1 сентября, когда официально будет повышена минимальная заработная плата в Украине, начнутся проверки соблюдения законодательства страны о труде.