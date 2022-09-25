Для оккупантов "мобилизация" на Херсонщине и Запорожье станет катастрофой – эксперт

Для оккупантов "мобилизация" на Херсонщине и Запорожье станет катастрофой – Коваленко/ ua.depositphotos.com, скрин

В России уже раздали много оружия оккупантам, которых забирают на войну в рамках анонсированной российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации. Однако эти лица не являются надежными. Если же РФ будет раздавать оружие "мобилизованным" на временно оккупированной Херсонщине и на Запорожье, то это может обернуться против оккупационной власти на этих территориях.

Там сейчас активное партизанское движение. И россияне не могут проконтролировать, к кому именно в руки попадет оружие. Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.uа.

Он подчеркнул, что так называемая "мобилизация" на оккупированных территориях Украины может стать для РФ "тотальным фиаско".

"Огромная концентрация партизанского движения в любом проявлении. Не все проукраинские силы, которые сейчас там действуют, полностью обеспечены ресурсами такими, как оружие. Россияне начнут вооружать на Херсонщине и на Запорожье украинцев, но где гарантия, что значительное количество украинцев – представителей этих "мобилизованных" подразделений – не являются теми самыми партизанами", – отмечает Коваленко.

Для РФ такая "мобилизация" будет тем самым, что выстрелить себе в ногу, говорит эксперт.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

В России не особо перебирают тем, кого забирать на войну. То работники военкомата хотели мобилизовать мужчину, который умер еще два года назад и никогда не служил, то отправили на полигон 63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга.

Оккупанты РФ устроили незаконную так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Повестки выдают мужчинам, которые приняли российское гражданство, получили паспорт и отказались от украинских документов. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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