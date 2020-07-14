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"Украину мочит Вова": Дмитрий Гордон порвал Сеть песней о "мудозвоне" Соловьеве - видео

За сутки видео посмотрели более 700 тысяч человек.

14 июля 2020, 16:13
Дмитрий Гордон спел песню о Соловьеве / скриншо из видео

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал песню "Итальянский партизан", которую он посвятил российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

Песня размещена на YouTube-канале Гордона.

Исполняется она на мотив песни Игоря Скляра "На недельку до второго…".

"Вновь с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит, во всем виновны то Зеленский, то Гордон. От накала от такого у него на полшестого и зовут его в России "наш вечерний мудозвон". "Хоть в России все х*ево, Украину мочит Вова, и, торгуя "русским миром", он продаст родную мать", – поет Дмитрий Гордон.

Отметим, песня вызвала резонанс в Сети.

За сутки ее посмотрели более 700 тысяч человек, под видео появилось более 6 тысяч комментариев. Пользователи Сети пишут, что "пинать Соловьёва становится хорошей традицией".

"Пнуть соловьёва становится хорошей традицией. Значит в верном направлении движемся", - пишет пользователь Сети.

"Хоть кто-то соловья любит в этом мире?", - спрашивает другой пользователь Сети.

"Я уже думал, что после "Вечернего Чудозвона" от БГ ничего круче уже не будет. Браво, Дмитрий!", - добавил некий Александр.

"Какая хорошая песня! )) Прям всё в точку )) у Соловьёва очень сильно пригорит )))", - высказался еще один пользователь Сети.

Читайте такжеДмитрий Гордон сравнил себя со знаменитым наемным убийцей: видеоНапомним, ранее журналист Дмитрий Гордон по видеосвязи провел интервью с бывшим террористом "ДНР", офицером российских спецслужб Игорем Гиркиным-Стрелковым. Интервью вызвало резонанс, после чего под офисом Гордона состоялась акция протеста.

Дмитрий Гордон Владимир Соловьев новости Украины
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