Визит Зеленского в Беларусь: в МИД назвали главное условие

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / president.gov.by

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал перспективы визита президента Владимира Зеленского в Беларусь.

Как подчеркнул он в интервью UA: Украинское радио, до стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите туда президента Зеленского.

"Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы. Сейчас - главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и белорусским обществом. Очевидно для всех, что этот диалог нужен. И мы представляем страну, в которой право на мирный протест является бесспорным", - сказал Кулеба.

Министр также добавил, что у Украины в этом контексте есть своя история, подчеркнув, что в каждой стране есть своя специфика, и очевидно, нужно начинать разговаривать и искать выход из сложившейся в Беларуси ситуации.

Как отметил глава МИД, Беларусь – не просто сосед, а партнер и страна, с народом которой Украину многое связывает.

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"И второй элемент: очень серьезные размышления внешнеполитического характера, военного характера. И мы должны четко держать в голове ответы на вопрос: что произойдет с Беларусью, если власть этого государства максимально ослабнет и окажется в тупике. Поэтому мы подходим принципиально, но взвешенно к оценке событий в Беларуси", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.

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Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

Кроме того, в Беларуси также объявили всеобщую забастовку.