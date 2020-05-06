Открытие авиаперелетов: в МИД озвучили прогноз по дате

Глава МИД Дмитрий Кулеба / УНИАН

По причине пандемии китайского коронавируса и введенного карантина во многих странах мира Украина намеревается восстановить в летний период исключительно внутренние авиаперелеты, а полноценных международных, по всей вероятности, ожидать не стоит.

Соответствующую информацию в эфире программы Сніданок з 1+1 в среду, 6 мая, озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он рассказал о том, что восстановление международных авиаперелетов напрямую зависит не только от Украины. И на данный момент власти стран Европы (из числа самых популярных у туристов) пытаются как-либо урегулировать данный вопрос.

"Так, как было прежде, такого не будет точно", — подытожил Кулеба и уточнил при этом - согласно прогнозам специалистов, мир начнет оправляться от коронавирусной пандемии с сентября 2020-го.

Напомним, 24 марта украинское правительство по причине пандемии китайского коронавируса запретило зарубежные туристические поездки украинцев.

Кроме того карантин, введенный Кабмином в Украине из-за вспышки Covid-19, был продлен до 22 мая (с рядом послаблений после 11 мая).

Но до 22 мая не будет функционировать метрополитен, а также наверняка не откроется автомобильное, железнодорожное и авиасообщение между городами и областями Украины.