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"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ

28 ноября 2020, 13:43

Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствуе, сообщили в "ЛНР".

Обмен, пленные
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года / УНИАН

Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Но обмена пленными между непризнанными республиками "ДНР" и "ЛНР" и Украиной до Нового года не будет.

Информацию о том, что обмен удерживаемыми лицами не состоится, распространило издание РБК со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу с российской стороны, а также представителя "ЛНР".Кроме того, в издании отметили, что Москва обвиняет Киев в торможении процесса подготовки к новому обмену с Донбассом.

"Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными", — заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции 25 ноября.

По его словам, это "создает непреодолимые препятствия для нового обмена".

"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", — сказала РБК так называемая глава рабочей группы "ЛНР" по обмену Ольга Кобцева, подразумевая процедуру снятия юридических претензий с освобожденных лиц.

Сколько человек самопровозглашенные республики хотели бы обменять, их представители не раскрывают.

"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается", — объясняет РБК собеседник, близкий к Офису президента Украины Владимира Зеленского.

"Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", — добавил он.

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ДНР новости России ЛНР обмен пленными Леонид Кравчук Борис Грызлов
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