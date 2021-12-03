До конца года цена будет падать: эксперт рассказал, какой будет стоимость дизтоплива

Эксперт рассказал, какой будет стоимость дизельного топлива / УНИАН

За последний месяц цены на дизельное топливо в Украине "перевалили" за 30 грн/л. Однако в ближайшее время его стоимость не будет расти.

Об этом рассказал директор специальных проектов в НТЦ "Психея", профессор Геннадий Рябцев, пишет Auto-Consulting.

Он отметил, что цены на дизтопливо зависят от следующих факторов:

цен на тех рынках, с которых поступает дизельное топливо;

цен на нашей границе;

курса гривны.

Также на формирование цены дизельного топлива влияют спрос и сезонность.

Рябцев подчеркнул, что стоимость дизельного топлива может снизиться на следующей неделе (6-12 декабря). Он добавил, что тенденцию к снижению цены за литр мы сможем наблюдать до конца этого года. Он высказался и относительно возможных форс-мажоров. По его мнению, стоимость дизельного топлива в этом году может вырасти только в случае падения гривны.

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Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизтопливо в Украине резко снизились после публикации новой максимальной стоимости. При этом, по данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, автогаз в Украине подорожал.

Отметим, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародует расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

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