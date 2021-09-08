"До октября не дотянем": эпидемиолог предупредил о риске скорой вспышки COVID-19 из-за детей

Эпидемиолог предупредил о локдауне в сентябре / УНИАН

Украина вряд ли сможет избежать нового локдауна, а жесткие карантинные ограничения могут ввести уже в конце сентября. Такой прогноз озвучил столичный врач-эпидемиолог Алексей Галимский.

По его словам, Украина близка к "красной" зоне карантина из-за проведения крестных ходов и массовых празднеств ко Дню Независимости в августе. Галимский также заявил, что власти допустили серьезную ошибку, начав учебный год в очном формате.

Алексей Галимский также отметил, что рекомендации по вакцинации учителей – это "настоящий маразм". Дескать, если в школьном классе сидит 30 непривитых детей и 1 привитый учитель, учиться можно, а когда в классе сидит 31 непривитый человек, заниматься уже нельзя.

"Никакие 80% привитых учителей никак проблему не решают, потому что разносить заразу будут дети, школьники. И разносить они ее будут повсеместно. Дети проедут в общественном транспорте, поиграются на детской площадке, придут домой. "Социального дистанцирования" у детей нет нигде – оно среди детей невозможно в теории, потому что это дети", – подчеркнул эпидемиолог в интервью "Обозревателю".

Как не допустить локдауна

По словам Галимского, социального дистанцирования у детей нет, поэтому они могут спровоцировать новую волну COVID-19 в стране. Для предотвращения вспышки и самого негативного сценария с локдауном эпидемиолог перечислил важные противоэпидемические мероприятия:

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только ученики выпускных классов могут учиться в очном режиме, а всех остальных нужно перевести на дистанционку;

детские сады должны закрыть, а родителям детей до 10 лет нужно выплачивать компенсацию по уходу за чадами, которые не посещают учебные заведения;

для размыва час-пика необходимо организовать рабочие смены у людей по скользящему графику, чтобы они не пересекались;

аптеки и небольшие торговые точки должны работать только через окошко;

закрывать ТРЦ, супермаркеты и рынки не имеет никакого смысла, важно поднимать вопрос о вакцинации обслуживающего персонала;

из-за остановки общественного транспорта пожилые люди не смогут доехать до больниц и получить какой-то уход или лечение. В метро работает вентиляция и вероятность заражения там довольно низкая.

Ранее сообщалось о возможном ужесточение карантина в Украине с 13 сентября. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, на следующей неделе страну могут перевести на желтый уровень эпидемиологической опасности, из-за чего начнут действовать более жесткие карантинные ограничения.

Напомним, что в Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации против коронавируса. Получить прививку могут получить все желающие украинцы в возрасте от 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, и лица в статусе беженца.