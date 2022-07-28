УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Долетался агрессор: ВСУ навсегда "приземлили" оккупанта-пилота вертолета

28 июля 2022, 15:03

Как сообщают журналисты, теперь тело 35-летнего пилота вертолета Олега Фарниева уже получено русскими оккупантами в процессе обмена погибшими.

ВСУ, оккупант 2
ВСУ навсегда "приземлили" оккупанта-пилота вертолета Олега Фарниева / УНИАН, Штефан

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта ‒ 35-летнего пилота вертолета Олега Фарниева, уроженца глубинки, Республики Северная Осетия-Алания. На соответствующие сообщения русских провинциальных СМИ обратил внимание блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Как сообщает проект "Кавказ.Реалии", Фарниев еще с апреля считался пропавшим без вести из селения Нижний Фиагдон Ардонского района. Теперь его тело получено в процессе обмена погибшими и сейчас проводится анализ ДНК ‒ для точного подтверждения личности.

По состоянию на конец июля нынешнего года известно о 99 жителях Северной Осетии-Алании, которые были убиты в боях с ВСУ.

Читайте такжеГруз 200 для Ставрополья: ВСУ уничтожили командира вертолетной эскадрильи РФ

Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
новости России Анатолий Штефан война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:49

Планы РФ по Змеиному обречены на провал: ВСУ с HIMARS, Богдана и Harpoon отобьют все атаки – эксперт

15:44

"Врачи говорят, что это судьба": появились неожиданные детали смерти Юрия Шатунова

15:40

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

15:36

"Адская" жара не отступает: синоптики рассказали, где будет горячее всегоВидео

15:03

Долетался агрессор: ВСУ навсегда "приземлили" оккупанта-пилота вертолета

Реклама
14:59

"Хорошо они стреляют!": Гиркин восхищен работой украинской артиллерииВидео

14:35

У Путина разразились угрозой оккупировать всю территорию УкраиныВидео

14:30

ВСУ смогут освободить Херсон до конца сентября - экс-сотрудник ПентагонаВидео

14:12

"Филя - просто анатомический феномен": Невзоров высмеял любовь Киркорова к оккупантам

13:52

Стало известно, когда и где попрощаются с Русланой ПысанкойВидео

13:29

Компания Baykar бесплатно отдаст Украине беспилотник, на который собрали деньги в ПольшеВидео

13:21

Сенат США признал Россию государством-спонсором терроризма: далее слово за ГосдепомВидео

13:19

В бою против оккупантов героически погиб воин-монах, который был разведчикомВидео

13:09

Оккупанта и его мать похоронили в один день: в их родном городе в этом винят всех, кроме ПутинаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 июля 2022: Львам – удачные совпадения, Стрельцам – деньги, Водолеям – потериВидео

12:49

В РФ "анонсировали" удары по больницам: 4 населенных пункта под серьезной угрозойВидео

12:46

ВСУ выгнали оккупантов из 23 населенных пунктов на Харьковщине – глава ОВАВидео

12:27

Украина с ракетами Harpoon на 300 км может если не уничтожить, то отогнать корабли ЧФ РФ – СелезневВидео

12:23

Замалчивающая войну в Украине Лорак "кинула" россиян на деньги

12:17

Ни один корнеплод не испортится: как сохранить морковь на зиму до весныВидео

Реклама
11:59

Оккупанты в панике: ВСУ уничтожили вражеский склад в Донецке

11:25

Украину ждет победа над Россией и освобождение Херсона с Донбассом и Крымом – военный экспертВидео

11:11

День крещения Руси: какой сегодня праздник 28 июля, приметы, имениныФотоВидео

11:00

День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам

10:43

В мире усилилась угроза ядерной войны: нужно идти на переговоры с Китаем - британский советникВидео

10:40

Невероятно вкусный кофе: как правильно сварить напиток в турке по-восточному

10:34

В Германии объяснили медленные поставки оружия в Украину: танки - плохие, IRIS-T будет в сентябре

10:08

Контрнаступление ВСУ в разгаре: армия РФ очень уязвима, Херсон почти изолирован – разведка БританииВидео

10:07

Почему у нас нет собственного масштабного производства оружиямнение

09:47

Конгресс США поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет ATACMS: бьют до 310 кмВидео

09:42

Будет "мясорубка": Гиркин признался, какие города на Донбассе РФ решила сровнять с землейВидео

09:06

В захваченном Херсоне взорвали авто с двумя сотрудниками "полиции" оккупантов: один из них погибВидео

08:58

РФ нанесла массированный удар по Украине, из Беларуси выпустили более 20 ракет: все подробностиВидео

08:56

Бункерный дед приказывает стрелять ракетами через импотенциюмнение

08:30

Гороскоп на сегодня 28 июля 2022: Ракам – расставание, Львам – подарки судьбы, Водолеям – завистьВидео

08:12

ВСУ бьют войска РФ на Херсонщине: разбиты склады, оккупанты потеряли более 10 единиц военной техникиВидео

08:10

Полный самолет гробов: в Сети показали, как буряты и тувинцы возвращаются домой из УкраиныВидео

07:17

"Все полетит, начнет стрелять – это не о нас": Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУВидео

07:00

ВСУ зайдут в Крым, никакой дипломатии не будет – бывший спикер Генштаба СелезневВидео

06:58

Ответ "бедненького" русского из "голодной" Европымнение

Реклама
06:51

Войска РФ смогут атаковать только два города Украины, потом наступление заглохнет - ISWВидео

06:27

Лекарство для россиян есть только одно: военное поражениемнение

06:03

"Россия на коленях будет просить остановить войну": астролог рассказал, когда Украина вернет ХерсонВидео

05:24

Яблоки: в чем их польза, вред, сколько можно съесть

04:40

Как выбрать правильные макароны: польза и вред изделий из пшеницы

04:07

"Возвращайся в постель, крошка": 49-летняя Хайди Клум ослепила Сеть полным обнажением

03:47

Любители пива живут дольше: пить пенное советуют каждый день, но не всем

03:41

Росомаха сильно сдал: болеющий раком Хью Джекман напугал фанатов изнуренным видом

03:20

"Кровавый ужас ждет в августе": астролог назвала два города Украины, которые ждет "пепел"Видео

03:15

Военный эксперт дал прогноз по поводу того, как будет выглядеть контрнаступление ВСУ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять