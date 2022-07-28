Долетался агрессор: ВСУ навсегда "приземлили" оккупанта-пилота вертолета

ВСУ навсегда "приземлили" оккупанта-пилота вертолета Олега Фарниева / УНИАН, Штефан

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта ‒ 35-летнего пилота вертолета Олега Фарниева, уроженца глубинки, Республики Северная Осетия-Алания. На соответствующие сообщения русских провинциальных СМИ обратил внимание блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Как сообщает проект "Кавказ.Реалии", Фарниев еще с апреля считался пропавшим без вести из селения Нижний Фиагдон Ардонского района. Теперь его тело получено в процессе обмена погибшими и сейчас проводится анализ ДНК ‒ для точного подтверждения личности.

По состоянию на конец июля нынешнего года известно о 99 жителях Северной Осетии-Алании, которые были убиты в боях с ВСУ.

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Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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