УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Для жизни непригодный": Шабунин показал, что осталось от дома после поджога

Жилплощадь активиста не была застрахована.

23 июля 2020, 20:43

  • Дом Шабунина после пожара Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin
  • Дом Шабунина после пожара Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin
  • Дом Шабунина после пожара Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin
  • Дом Шабунина после пожара Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin
  • Дом Шабунина после пожара Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin
  • Дом Шабунина после пожара Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin
  • Дом Шабунина после пожара Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что его дом после поджога ночью неизвестными внутри выглядит гораздо хуже, чем снаружи и абсолютно непригоден для жизни.

"Внутри дома все еще хуже, чем снаружи. Для жизни он непригоден. Дом не застрахован. Банально руки не дошли. Полиция зарегистрировала производства по умышленном повреждение имущества путем поджога (ст. 194 ч2 УК). Я не согласен с такой квалификацией. Поджог ночью дома, в котором спят люди, - это не о повреждении имущества", - написал общественный активист в Facebook.

По словам Шабунина, по счастливой случайности не пострадали его родители, поскольку все могло закончиться еще большей трагедией. Спасла ситуацию соседка, которая не спала в 2:30 ночи и увидела возгорание.

"Слава Богу, что соседка не спала в 2:30 ночи, что детей не было дома, что отец вовремя перекрыл подачу газа в дом. Все могло закончиться гораздо хуже", - написал он.

Напомним, утром 23 июля Шабунин в соцсети Facebook сообщил о том, что неизвестные подожгли его дом. Никто их его семьи не пострадал. Несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Затем в полиции открыли уголовное производство по факту возгорания в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

новости Украины новости Киева Виталий Шабунин Шабунин пожар поджог
Сейчас вы просматриваете новость ««Для жизни непригодный»: Шабунин показал, что осталось от дома после поджога». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:20
Зеленский с Путиным хочет подписать соглашение о прекращении огня
20:55
Бегство полтавского террориста: стало известно о важной находке у леса Видео
20:43
"Для жизни непригодный": Шабунин показал, что осталось от дома после поджога Фото Видео
20:38
Как наладить отношения с отчимом - советы Дмитрия Карпачева
20:33
Убийство медика на Донбассе: боевики вырезали органы и кости – штаб ООС Видео
20:05
Chica Bamboni - Mozgi наконец показали клип со стрип-денсершами Видео
19:53
Нашли таблетки и записку: новые детали в деле о загадочной гибели волонтера Кучапина
19:47
В Киеве новая велодорожка ведет в столб: курьезное фото
19:31
Астролог спрогнозировал, сколько продлятся теракты в Украине
19:23
"На обстрелы отвечаем мощно": Зеленский оценил новое перемирие на Донбассе Видео
19:15
Адвокат Ефремова не сможет прийти на суд
19:07
"Слуга народа" Гетманцев требует повышения цен на электроэнергию Видео
18:48
"Сиськи подойдут": Анна Ризатдинова показала большую грудь
18:42
Дело сбежавшего полтавского террориста: появились новые детали Видео
18:31
Военкоматы создают реестр участников Революции достоинства среди бойцов АТО: названа причина
18:16
Эксперт объяснил, почему Европа проигнорировала скандальные признания Жвании о Порошенко Видео
17:49
Ученые создали тест, способный выявить рак за 4 года до его начала
17:45
Окровавленный диван и "пропавшее" тело: друзья заявили об убийстве волонтера Кучапина
17:40
Билл и Тед 2020 выйдет сразу онлайн Видео
17:28
Власти хотят запретить партию Шария в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять