"Для жизни непригодный": Шабунин показал, что осталось от дома после поджога

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что его дом после поджога ночью неизвестными внутри выглядит гораздо хуже, чем снаружи и абсолютно непригоден для жизни.

"Внутри дома все еще хуже, чем снаружи. Для жизни он непригоден. Дом не застрахован. Банально руки не дошли. Полиция зарегистрировала производства по умышленном повреждение имущества путем поджога (ст. 194 ч2 УК). Я не согласен с такой квалификацией. Поджог ночью дома, в котором спят люди, - это не о повреждении имущества", - написал общественный активист в Facebook.

По словам Шабунина, по счастливой случайности не пострадали его родители, поскольку все могло закончиться еще большей трагедией. Спасла ситуацию соседка, которая не спала в 2:30 ночи и увидела возгорание.

"Слава Богу, что соседка не спала в 2:30 ночи, что детей не было дома, что отец вовремя перекрыл подачу газа в дом. Все могло закончиться гораздо хуже", - написал он.

Напомним, утром 23 июля Шабунин в соцсети Facebook сообщил о том, что неизвестные подожгли его дом. Никто их его семьи не пострадал. Несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Затем в полиции открыли уголовное производство по факту возгорания в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.