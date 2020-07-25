"Договориться с крокодилом": эксперт оценил шансы на компромисс Зеленского и Путина по Донбассу

Машовец не верит в установление перемирия на Донбассе / Главред

Очередное перемирие на Донбассе никак не отразится на перспективах урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Боевики неоднократно демонстрировали отсутствие намерений соблюдать такого рода договоренности. Украинцам не удастся достичь компромисса с россиянами по данному вопросу.

Об этом рассказал координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец в интервью изданию Факты.

По его словам, крайне сложно представить, что украинской стороне запретят разведку и введут дисциплинарное наказание за открытие огня, как прописано в договоренностях.

Кроме того, предыдущий опыт показывает отсутствие намерений у боевиков соблюдать перемирие.

"Я не вижу аргументов, которые заставили бы противника беспрекословно соблюдать вышеуказанные требования", - сказал эксперт, отметив, что бюрократические процедуры, прописанные в механизме договоренностей о перемирии, могут помешать украинским военным адекватно отвечать на провокации противника.Читайте такжеПолное прекращение огня на Донбассе: у Зеленского рассказали о прорыве в переговорах

Также он добавил, что в соглашении о перемирии не нужно искать конспирологии о якобы тайных договоренностях между президентами Зеленским и Путиным – с Россией договориться невозможно.

"Россия — это не то государство, с которым можно находить компромисс. Вы не сможете договориться с крокодилом, чтобы он на вас не напал. Я не понимаю, почему наше военно-политическое руководство этого не понимает", - подчеркнул Машовец.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным

Напомним, 23 июля представители Трехсторонней контактной группы при посредничестве ОБСЕ достигли договоренностей о временном прекращении огня в зоне конфликта на Донбассе с 27 июля.