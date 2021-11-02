"Дополнительных средств не нужно": Шмыгаль рассказал о финансировании мер по борьбе с COVID-19

Денис Шмыгаль заявил об отсутствии необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 / УНИАН

Необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине на текущий момент нет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На сегодня ключевое задание - это установка кислородных станций, мы на это выделили 400 млн грн, плюс еще дополнительные субвенции для трех областей. По данным Министерства здравоохранения, этого на сегодня достаточно, нужно просто качественно и оперативно инвестировать эти средства", — передает слова главы правительства "Интерфакс".

Шмыгаль также отметил, что в спецфонде госбюджета будет еще 800 млн грн для борьбы с COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда ждать спада пандемии коронавируса"Дополнительных средств по данным Министерства здравоохранения не нужно", - подчеркнул премьер-министр.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны. В том числе заболели 1263 ребенка и 339 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 188 человек; летальных случаев - 700; выздоровели - 12 639 человек.

Реклама

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.

Вам также может быть интересно: