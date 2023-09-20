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Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

Алексей Тесля
20 сентября 2023, 15:46 обновлено 20 сентября, 15:46
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Украинские военные уничтожали С-400 не менее 5 раз, подсчитали аналитики Oryx.
подрыв С-400
Украина уничтожает российские комплексы С-400 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

В ходе боевых действий украинские силы сумели уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумф, которыми хвастался Кремль.

Как пишет Newsweek со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований, к началу 2023 года в арсенале России было около 96 мобильных зенитно-ракетных комплексов С-400.

Вместе с тем по данным разведывательного агентства Oryx, украинские военные уничтожали С-400 не менее 5 раз, в том числе командные пункты, пусковые установки и радары.

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Потеря систем С-400 является болезненным, дорогим и унизительным ударом по российской ПВО, говорит аналитик лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Сидхарт Каушал.

Подчеркивается, что два из пяти случаев уничтожения российских С-4000 произошли за последний месяц: 23 августа Украина ударила по системе, расположенной на западе Крыма, а 14 сентября дроны атаковали позицию ПВО у Евпатории.

Военные аналитики считают, что потеря С-400 сделала российские цели в Крыму более уязвимыми для атак крылатыми ракетами Storm Shadow.

Что известно о комплексах С-400 Триумф

Российская зенитно-ракетная система С-400 считается аналогом американского комплекса Patriot. Однако это фактически модернизированная версия советской С-300.

По данным аналитиков, автономные С-400 нанесут серьёзный ущерб лишь ограниченному налёту, а против полномасштабного налёта они эффективны только в составе широкой объединённой системы ПВО.

Контрактная стоимость одного дивизиона из четырёх машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 1,25 млрд. долл.

Ранее в ISW рассказали, что значит уничтожение С-400 в Крыму. Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а также нанесли удар по пусковым комплексам двумя крылатыми ракетами "Нептун".

Напомним, ранее Алексей Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму. В результате удара уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

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ВСУ С-400 война России и Украины
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