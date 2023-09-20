Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

В ходе боевых действий украинские силы сумели уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумф, которыми хвастался Кремль.
Как пишет Newsweek со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований, к началу 2023 года в арсенале России было около 96 мобильных зенитно-ракетных комплексов С-400.
Вместе с тем по данным разведывательного агентства Oryx, украинские военные уничтожали С-400 не менее 5 раз, в том числе командные пункты, пусковые установки и радары.
Потеря систем С-400 является болезненным, дорогим и унизительным ударом по российской ПВО, говорит аналитик лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Сидхарт Каушал.
Подчеркивается, что два из пяти случаев уничтожения российских С-4000 произошли за последний месяц: 23 августа Украина ударила по системе, расположенной на западе Крыма, а 14 сентября дроны атаковали позицию ПВО у Евпатории.
Военные аналитики считают, что потеря С-400 сделала российские цели в Крыму более уязвимыми для атак крылатыми ракетами Storm Shadow.
Что известно о комплексах С-400 Триумф
Российская зенитно-ракетная система С-400 считается аналогом американского комплекса Patriot. Однако это фактически модернизированная версия советской С-300.
По данным аналитиков, автономные С-400 нанесут серьёзный ущерб лишь ограниченному налёту, а против полномасштабного налёта они эффективны только в составе широкой объединённой системы ПВО.
Контрактная стоимость одного дивизиона из четырёх машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 1,25 млрд. долл.
Ранее в ISW рассказали, что значит уничтожение С-400 в Крыму. Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а также нанесли удар по пусковым комплексам двумя крылатыми ракетами "Нептун".
Напомним, ранее Алексей Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму. В результате удара уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".
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