"Достанем до Сибири": в Украине не исключили новых ударов по целям в РФ - Financial Times

В Украине рассказали о новой тактике, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и взбудоражить общественное мнение.

Последствия удара по авиабазе Дягилево в РФ / Telegram

Украина располагает возможностями для нанесения неограниченных по дальности ударов по территории РФ.

Об этом идет речь в материале влиятельной Financial Times. Издание ссылается на комментарий неназванного советника правительства Украины по вопросам обороны.

При этом авторы пишут, что представители украинского Министерства обороны и аналитики заявили, что атаки, в результате которых, по словам представителей РФ, погибли три человека и "слегка повреждены" два самолета, являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и взбудоражить общественное мнение, показывая, что теперь в России нигде не безопасно.

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири", — сказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

"В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон", — подчеркнул он.

Авторы статьи напомнили, что правительство Украины публично не взяло на себя ответственность за удары по авиабазам в глубине территории РФ.

Напомним, в России опасаются новых ударов беспилотных летательных аппаратов после того, как недавно прогремели взрывы на авиабазах российских оккупантов.

Российские пропагандисты всерьез обсуждают вероятность нанесения ударов БПЛА по Москве, пишет британское издание The Guardian.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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