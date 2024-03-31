ДРГ России пыталась прорваться в Украину: в Генштабе назвали направление и детали

Бойцы ВСУ пресекли попытку оккупационных войск агрессора России забросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Сумской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
В вечерней сводке Генштаба в воскресенье, 31 марта, говорится о том, что диверсанты пытались прорваться на украинскую территорию в районе поселка Старая Гута на Сумщине.
"Наши подразделения пресекли попытку проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области", - указано в сообщении.видео дня
Кроме того, данный поселок в течение суток обстреливался оккупантами с применением артиллерии и минометов.
В Генеральном штабе подчеркнули, что на Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах фиксируется присутствие российских оккупационных войск. Противник продолжает вести диверсионно-разведывательную деятельность.
Ситуация в Сумской области – главные новости:
Оккупанты России усилили обстрелы Сумской области, в приграничных населенных пунктах была организована эвакуация детей, их родителей или опекунов.
18 марта войска РФ ударили по Конотопу Сумской области, из-за вражеской атаки множество людей остались без теплоснабжения и горячей воды. Также сообщалось о повреждении коммунальных объектов.
Российская авиация сбросила только на громады Сумщины уже почти 200 управляемых бомб, сказал президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал страны-партнеры помочь Украине с усилением системы противовоздушной обороны.
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
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