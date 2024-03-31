ДРГ России пыталась прорваться в Украину: в Генштабе назвали направление и детали

На Северском и Слобожанском направлениях фиксируется присутствие российских войск, противник ведет диверсионно-разведывательную деятельность.

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ВСУ не дали ДРГ РФ прорваться в районе Старой Гуты - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, DeepState

Бойцы ВСУ пресекли попытку оккупационных войск агрессора России забросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Сумской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

В вечерней сводке Генштаба в воскресенье, 31 марта, говорится о том, что диверсанты пытались прорваться на украинскую территорию в районе поселка Старая Гута на Сумщине.

"Наши подразделения пресекли попытку проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области", - указано в сообщении. видео дня

Кроме того, данный поселок в течение суток обстреливался оккупантами с применением артиллерии и минометов.

В Генеральном штабе подчеркнули, что на Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах фиксируется присутствие российских оккупационных войск. Противник продолжает вести диверсионно-разведывательную деятельность.

Ситуация в Сумской области – главные новости:

Оккупанты России усилили обстрелы Сумской области, в приграничных населенных пунктах была организована эвакуация детей, их родителей или опекунов.

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Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

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