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"Другие варианты лишены смысла": генерал СБУ оценил вариант с мятежом в Кремле

Дмитрий Видоменко
7 июля 2023, 03:20
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Война против Украины может завершиться исключительно выводом Россией всех ее войск с наших территорий, говорит Виктор Ягун.
Ягун, Кремль
Виктор Ягун говорит, что военный мятеж в Кремле войну не остановит / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Возможный военный мятеж в Кремле вряд ли автоматические приведет к окончанию войны, которую диктатор Путин развязал против Украины. Об этом в интервью Главреду сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Война против Украины может завершиться исключительно выводом Россией всех ее войск с нашей территории, включая Крым. Другие варианты лишены смысла. Пусть они идут туда – к своему болоту и там разбираются, кто кому родственник, а кто – Рабинович. Российские войска должны покинуть Украину, а Москва – начать переговоры по нормализации отношений с Киевом, выплате репараций и наказанию преступников", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Виктора Ягуна Главреду:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Распад России

Военный эксперт Михаил Притула считает, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что Россию ждет период полураспада, после чего последует и распад. Триггером станут успехи ВСУ на поле боя. Если не будет распада, В РФ сменится политический режим.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому распад России уже начинается. По мнению Свитана, ополченцы в Белгородской области могут дойти до Белгорода, а впоследствии суверенные государства, вероятно, появятся как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани.

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