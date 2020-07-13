Две судимости и новые жертвы: что известно о смертельной аварии под Киевом

ДТП под Киевом - все подробности, что известно о виновнике аварии / Фото Информатор

Смертельное ДТП под Киевом унесло жизни четырех человек: погибла целая семья – сначала мать с отцом и 8-летняя девчушка, позднее в больнице скончался 10-летний мальчик (еще один 12-летний ребенок находится в тяжелом состоянии).

А вот виновник ДТП не пострадал. Причем это уже не первая смертельная авария на его счету, пишут СМИ.

Главред собрал все подробности жуткой трагедии под Киевом.

Смертельное ДТП под Киевом – как это было

Авария произошла около 19:00 в пяти километрах от Киева, на Старообуховской трассе. Mercedes (госномер AI0999HB) сначала задел микроавтобус (тот ехал в одном направлении с ним), после чего на полной скорости вылетел на встречку – где и протаранил Hyundai Tucson.

В Хюндае и ехала семья: отец, мать, дочка и двое сыновей. В итоге в живых остался только 12-летний мальчик: за его жизнь сейчас борются врачи.

При столкновении мать перелетела на заднее кресло, а дочка с заднего сиденья оказалась в багажнике.

При этом водитель-виновник ДТП почти не пострадал. Эксперты объясняют, что благодарить за это отчасти нужно сам автомобиль: у люксового внедорожника Mercedes GLE 250D 4 Matic хорошая система защиты.

Смертельное ДТП под Киевом – видео аварии

Авария под Киевом – кто виноват

По данным Киев Оперативный, водитель-виновник был пьян (уровень алкоголя, по данным полицейской экспертизы, был превышен в 7 раз). А машина, на которой он устроил ДТП, принадлежит не ему – она находится в угоне.

Читайте такжеЕфремов отказался признавать свою вину в ДТПВиновник, по неофициальным данным, 40-летний киевлянин Антон Желепа (ряд СМИ пишет – Желеп). На момент аварии у него в крови было 1,36 промилле алкоголя – при допустимой норме в 0,2. Очевидцы уверяют, что мужчина был еще и под действием наркотиков.

После аварии Желепу госпитализировали.

Впрочем, это уже не первое смертельное ДТП на его счету.

Антон Желепа – что о нем известно, кто он такой

По данным СМИ, Желепа в 2010 году отсидел три года по приговору Васильковского суда за другую аварию со смертельным исходом: тогда в ДТП по его вине погибла женщина.

А в 2007 году он отсидел за избиение сотрудника правоохранительного органа: ему дали 4 года тюрьмы с испытательным сроком в два года.

По последним данным, Антон Желепа значится как физлицо-предприниматель в сфере сбора бытовых отходов, пишет Страна. Он зарегистрирован в Дарницком районе Киева.

Горе-водитель любит постить ВКонтакте свои и чужие фото автомобилей и собачек.

Антон Желепа – что о нем известно, кто он такой

ДТП с пьяным водителем под Киевом – чья машина

Хозяйка люксового Мерседеса – Ольга Никитина. Живет она, судя по всему, в элитном поселке Козине под Киевом, который находится как раз по трассе, где произошло ДТП. Как пишут в соцсетях, Желепа работал на семью этой женщины.

Бизнес Никитиной – фирма по торговле топливом и обеспечению общественного порядка Фаворит-Сервис (эти виды деятельности плюс игорный бизнес указаны в описании компании). Зарегистрировано данное ООО по ул. Мазепы, 11-а Печерского района Киева (в элитном доме).

Уже после ДТП Никитина написала заявление об угоне своего авто, сообщил Киев оперативный.

Смертельное ДТП под Киевом – какое наказание ждет водителя

В начале июля президент Владимир Зеленский отменил уголовное наказание за пьяную езду. По новым правилам, нетрезвым водителям тюрьма больше не грозит – им только увеличили штрафы.