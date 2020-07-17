ДТП с украинцами в России: автобус сгорел дотла, есть пострадавшие

В Липецкой области России произошло жуткое ДТП с рейсовым автобусом, в котором ехали 39 украинцев, в том числе ребенок.
Автобус, который ехал из ныне оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с Газелью и загорелся, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, в ДТП пострадали пять человек. Троих из них госпитализировали.
Авария произошла ночью 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли пожарные и потушили автобус.
Причина столкновения не уточняется.
Как сообщал Главред, недалеко от столицы Венгрии утром 7 апреля произошло жуткое ДТП с участием автобуса, в котором ехали украинцы. В результате аварии травмы получили 8 граждан Украины.